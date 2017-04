Ancelotti: "La tarjeta roja a Javi Martínez cambió el partido"

Liga de Campeones

Miércoles 12| 5:55 pm





El preparador italiano, que destacó que el partido ante el Real Madrid había estado marcado por los "detalles", destacó, también, el fallo en el penalti lanzado por el chileno Arturo Vidal, que pudo suponer el segundo tanto del campeón alemán.



"Creo que la clave fueron los detalles. No haber marcado el penalti y no habernos ido al descanso 2-0 por delante. Luego vino la tarjeta roja que cambió por completo el partido", dijo Ancelotti.



Ancelotti dijo que su equipo había logrado controlar bien a Cristiano Ronaldo, autor de los dos goles, hasta que quedó en inferioridad numérica



"Creo que controlamos bien a Cristiano hasta la tarjeta roja", insistió.



De cara al partido de vuelta, Ancelotti manifestó su esperanza de poder contar con el regreso de su goleador Robert Lewandowski y del central Mats Hummels que hoy fueron baja por lesión.



Ancelotti sostuvo que aunque la vuelta será difícil el Bayern está vivo en la competición y tiene posibilidad de pasar.



"Nuestras posibilidades no son muy grandes pero tenemos posibilidades, estamos con vida", dijo el entrenador.EFE