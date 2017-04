Zidane: "Todavía queda un partido de vuelta"

Liga de Campeones

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo hoy, tras derrotar por 1-2 a domicilio al Bayern Múnich, se mostró satisfecho por la victoria aunque contrariado por el número de ocasiones desperdiciadas y recordó, con prudencia, que "todavía queda el partido de vuelta".



"Nunca vas a sentenciar la eliminatoria", dijo Zidane. "Con las ocasiones que tuvimos tal vez un gol más hubiera sido mejor. En todo caso, hay un partido de vuelta. No puedes decir que hubieran sentenciado la eliminatoria con un gol más, en el fútbol pasan cosas", recordó el preparador del Real Madrid.



Zidane, que elogió la actuación del portero alemán Manuel Neuer, resumió el partido diciendo que se había sabido sufrir en la primera parte y en la segunda parte se hicieron las cosas muchos mejor.



"Supimos sufrir juntos en la primera parte, tuvimos paciencia para empatar en el segundo tiempo y después con once contra diez jugamos mucho mejor"", dijo, refiriéndose a la tarjeta roja a Javi Martínez.



"Tenemos que tener en cuanta que jugamos once contra diez. Lo que hicimos, ocupar bien los espacios, lo hicimos bien. Estoy contento con el resultado pero tenemos que tener eso en cuenta". añadió.



Zidane recomendó no empezar con las celebraciones y recordó que hay un partido de vuelta. "Al final hay un partido de vuelta y ya veremos lo que va a pasar", señaló.



"Ahora lo que tenemos que hacer es descansar bien porque viene pronto el partido de Liga y tendremos el partido de vuelta y el Bayern sabe hacer las cosas fuera de casa tan bien como en casa", remató.

EFE