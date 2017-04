Mbappé volvió a deslumbrar con el Mónaco

Liga de Campeones

Kylian Mbappé deslumbró otra vez en Europa con un golazo marca de la casa que acompañó una nueva locura del Mónaco, que ganó 2-3 al Dortmund para dar un paso de gigante hacia las semifinales de la Liga de Campeones.



Mbappé, algo apagado en sus posteriores apariciones tras su exhibición ante el City, volvió a dar un golpe encima de la mesa con un instante por el que muchos pagarán millones. Aunque abrió el marcador con un rebote, su tercer tanto, que cerró el marcador tras una cabalgada con un golpeo impresionante, fue para enmarcar. Se llevó dos tantos.



Pero él sólo no es el Mónaco. El conjunto de Leonardo Jardim definitivamente se ha convertido en una realidad. La hazaña del Manchester City en octavos no fue un espejismo. El Mónaco es un conjunto que irradia juventud y desparpajo y que no se amedrenta ante nadie. Y, el Dortmund, otro equipo eléctrico, fue su siguiente víctima.



Jardim alineó arriba a Radamel Falcao y a Mbappé, de quien se esperaba mucho después de explotar mediáticamente tras eliminar al equipo de Guardiola. En los siguientes partidos de la liga francesa y de clasificación para el Mundial, no brilló. Y, con la aparición de Dybala el día anterior, necesitaba otro buen partido para erigirse de nuevo como protagonista de la jornada.



El guión previo del choque predecía un duelo muy igualado, como así fue durante los primeros diez minutos. Con el recuerdo a Marc Bartra antes del pitido inicial y sin el ruido de los explosivos que aplazaron el inicio de la contienda 24 horas después de su día oficial, ambos equipos dieron los primeros pasos tanteándose y sin crear inquietud en la grada.



Sin embargo, el Mónaco, poco a poco, fue haciéndose con las riendas del choque, empezó a acumular balón en el campo del Dortmund y, cuando los hombres de Thomas Tuchel intentaban sacudirse ese dominio, los jugadores del conjunto del principado tocaban a rebato con mucha electricidad.



El 2-3 acabó con otra locura de partido. En octavos, el Mónaco perdió en la ida 5-3 ante el City. Después, ganó 3-0 para seguir en la competición. El Mónaco da y recibe, pero es garantía de espectáculo. En la vuelta, todo puede pasar. El Dortmund, no se rendirá.