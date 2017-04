Paulo Dybala: "Messi es Messi y yo soy Paulo"

Liga de Campeones

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

“Lionel Messi es Lionel Messi, yo soy Paulo Dybala y quiero seguir siendo Paulo Dybala” fue la respuesta del argentino que ha sido comparado por muchos medios con el astro del FC Barcelona, sobre todo con el partidazo de lujo que tuvo el martes en la goleada de la Juventus al cuadro catalán (3-0) en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Dybala fue figura y puso el toque mágico en el Juventus Stadium, anotó par de goles para llegar a 5 en la presente edición del torneo e hizo lo que quiso por la banda donde defendió el francés Jérémy Mathieu.

El cordobés se asoció con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y juntos pusieron a temblar la defensa azulgrana en gran parte del encuentro, hasta que el minuto 80 fue reemplazado por Tomás Rincón.

Finalizado el juego, el ex Palermo conversó con la prensa en zona mixta y advirtió que “en el Camp Nou será otro partido. No pensamos en el 6-1 al PSG, pero no será fácil. Ahora queremos disfrutar esta victoria y tras el juego de Serie A pensaremos de nuevo en el Barcelona”.

“Estoy feliz acá en la Juventus, mi renovación está muy cerca, la gente me quiere mucho y voy a tratar de darle más alegrías a ellos” sentenció Dybala ante los rumores que lo sitúan en la órbita del Barcelona y del Real Madrid.