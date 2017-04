Oficial: suspendido el encuentro entre Dortmund y Mónaco

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El Borussia Dortmund anunció en su cuenta oficial de Twitter que el partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante el Mónaco, fue suspendido por el día de hoy tras el posible atentado que sufrió el equipo de Thomas Tuchel, cuando se dirigía al Iduna Park.

Al parecer, según la información suministrada por el diario Bild, hubo una explosión en un posible coche bomba, el cual dejó herido el español Marc Bartra, que ya se encuentra estable en el hospital.

Por precaución, decidieron suspender el encuentro, que se efectuará el día miércoles a las 12:45 del mediodía, hora Venezuela. Las personas que compraron sus entardas para el día martes podrán usarlas con total normalidad para mañana.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.