Schmeichel: "La 'Champions' es una inspiración para nosotros"

Liga de Campeones

Martes 11| 1:09 pm





EFE

El danés Kasper Schmeichel, portero del Leicester City, destacó este martes a su homólogo en el Atlético de Madrid, el esloveno Jan Oblak, como un guardameta "de primera clase mundial", antes del duelo del miércoles en la Liga de Campeones, una competición que es una "inspiración" para el conjunto inglés.



"¿Presión? Todos tenemos una trayectoria futbolística. Yo, por ejemplo, personalmente he jugado en categorías inferiores y he visto la Liga de Campeones por la televisión. Esto es una fuente de inspiración para nosotros. Estos partidos con muchas presión son para los que vivimos", valoró a la prensa en el Vicente Calderón.



Schmeichel capitaneará al Leicester en este estadio, debido a la baja por lesión de Wes Morgan. "Aún no he elegido el equipo", apuntó a su lado en tono de broma su técnico, Craig Shakespeare, antes de la respuesta del guardameta: "Ser capitán es un sueño, es algo que siempre he querido hacer, pero es una pena que sea por una lesión".



"Wes no puede jugar y salir a capitanear al equipo. Es un líder natural del grupo, está en una situación difícil debido a la lesión, pero también estoy contento de que haya podido viajar con el equipo para apoyarnos en el partido de mañana en el Vicente Calderón", continuó el portero en rueda de prensa antes del entrenamiento.



¿Está en su mejor momento? "La mejor forma de un portero es tener consistencia, tener rendimiento constante jornada tras jornada. Es cierto que estoy a buen nivel y espero seguir así", contestó Schmeichel, que no ha visto las declaraciones de Claudio Ranieri, quien habló de una falta de apoyo en el club que desató su destitución como técnico del equipo inglés hace siete encuentros.



"Todos sabemos cómo es Claudio, un entrenador increíble que nos llevó a ganar la 'Premier' e intentó salvarnos este año", limitó su respuesta en ese sentido.