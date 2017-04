Buffon: "Un equipo que tiene a Messi, Suárez, Neymar tiene fuerza demoledora"

Liga de Campeones

Buffon afirmó que el sorteo de Nyon le emparejó con posiblemente "el mejor equipo" que podía tocarle y que tiene clara la fuerza del club catalán, en la rueda de prensa previa al duelo de mañana en el Juventus Stadium.



Sin embargo, el internacional italiano subrayó también que el Juventus puede contar unos grandes delanteros y que vio al argentino Paulo Dybala en "las mejores condiciones" para protagonizar un gran encuentro.



"No sé cuántos equipos juegan con tres delanteros como el Barcelona. No quiero faltarle al respeto a nadie pero un equipo que tiene a Messi, Suárez y Neymar tiene una fuerza demoledora. Todo entrenador quisiera tenerles", afirmó.



"Lo bueno es que todos son altruistas, tienen una actitud buena. Hay mucho respeto, se ayudan, se pasan el balón y esto es algo que te hace entender que será dura", agregó.



El capitán de los "bianconeri" opinó que el enfrentamiento con el Barcelona será complicado pero al mismo tiempo formativo.



"Nos medimos con el equipo mejor que podíamos encontrar, pero es la Liga de Campeones, será bueno medirnos con ellos, ver donde mejorar. Nos darán muchas respuestas", señaló.



En su larga carrera, Buffon nunca ha encajado goles de Messi y bromeó sobre esta estadística.



"Lo sabía, pero luego me había olvidado. Es también porque tuve la suerte de medirme poco con él", dijo sonriendo, agregando que "la mejor suerte es tener a unos defensas que le complicaron las cosas".



El italiano informó además de que sus hijos tienen al argentino como ídolo y consideró que "tienen unos buenos gustos".



En su intervención, Buffon mostró su confianza en la calidad de la "Joya" Dybala.



"Es el partido más importante que juega con el Juventus, es un evento en el que confía mucho. Llega en las mejores condiciones porque lo que mostró en el último partido nos hace entender que el chico está listo", dijo.



Por lo referido a la remontada protagonizada por el Barcelona en los octavos de final contra el París Saint Germain, en el que remontó un 0-4 ganando 6-1 en la vuelta, Buffon dijo que a veces la "vida te sorprende".



"Cuando vi la remontada del Barcelona pensé que la vida me enseñó algo nuevo. Esto es bueno, cuando piensas que ya sabes todo y la vida te sorprende es algo que te da gusto", explicó. EFE