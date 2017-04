Carvajal enciende las alarmas antes de enfrentar al Bayern

Liga de Campeones

Lunes 10| 10:39 am





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

El Real Madrid completó su último entrenamiento en la capital española antes de coger las maletas y viajar a Alemania para afrontar su partido de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich (miércoles 2:30 pm hora de Venezuela); sin embargo, ha dejado encendida las alarmas la ausencia de Dani Carvajal.

Zinedine Zidane no pudo contar en esta última sesión con el lateral español, que tal como informó el equipo blanco en su página web “se ejercitó en el interior de las instalaciones del club”. Carvajal sufriría unas molestias en el gemelo, que se produjo en el juego contra el Atlético, pero en principio estas molestias no le impedirán jugar de titular frente a los bávaros. Aún quedan dos días y el entrenamiento en Múnich para comprobar su estado, pero lo más probable es que no tenga problemas para jugar.

Por otra parte, tanto Rapahel Varane, que sufre de una lesión en su bíceps femoral izquierdo; y Pepe, que se lesionó la séptima y la octava costilla ante los colchoneros, continúan sus procesos de recuperación y son las únicas bajas confirmadas para el duelo de Champions.

Enzo Fernández, jugador del Real Madrid Castilla, completó el entrenamiento con la primera plantilla. La sesión estuvo compuesta por “ejercicios de calentamiento con el esférico para posteriormente completar varias series de posesión de balón y presión, trabajo de circulación del esférico, y centros y remates”, indicó el sitio web merengue.