Champions League: Messi encabeza el 11 ideal de la fase de grupos

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

La fase de grupos de la Champions League llegó a su final y ya celebrado el sorteo de los octavos de final, que dejaron varios duelos electrizantes, se dio a conocer el equipo ideal es esta primera parte del campeonato basándose en los puntos del fantasy.

Dentro de esta escuadra destaca la presencia de Lionel Messi, al ser el jugador que obtuvo más puntos (58) por sus actuaciones. En la fase de grupos terminó con 10 goles en cinco partidos disputados, ahora es el máximo goleador de esta edición.

Otros que destacan en este “Equipo ideal” son: Jan Oblak (39 puntos) en la portería, quien solo recibió dos goles en seis partidos; Sergio Escudero (37 puntos) en la defensa, quien destacó en la buena defensa sevillista que no permitió goles en cinco de sus seis partidos y además el lateral anotó un gol; y también Mesut Özil, que fue estuvo en un gran nivel con cuatro goles y tres asistencias en seis encuentros.

Una de las cosas que sobresale es que en el equipo no hay ni un solo jugador del Real Madrid. Según los puntajes recogidos en el fantasy, ni un solo jugador madridista resaltó lo suficiente para ingresar entre los mejores 11.

Este es el 11 Ideal de la fase de grupos de la Champions League:

Jan Oblak (39 puntos); Mathias Jorgensen (38), Sergio Escudero (37), Ludwig Augustinsson (34); Mesut Özil (44), Adré Silva (41), Riyad Mahrez (37), Ricardo Quaresma (36); Lionel Messi (58), Edinson Cavani (41) y Dres Mertens (39)

