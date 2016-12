Kluivert: "Tendremos que jugar los dos partidos al 100 por 100"

El holandés lo tiene claro que no pueden cometer errores ante Barcelona / Foto Google

"Estamos en un buen camino, pero se juega en febrero la Liga de Campeones y en ese momento tenemos que jugar a tope, porque no se puede jugar contra el Barcelona si no es a tope. Tendremos que jugar esos dos partidos al cien por cien", señaló a beIN Sports España en Nyon, donde se celebró el sorteo.



Kluivert admitió que el Barcelona está en su corazón y la gente lo sabe en recuerdo de su exitoso paso por el conjunto azulgrana.



El holandés comentó, sobre 'su' PSG, que "los jugadores están muy contentos con la manera de trabajar de Unai Emery, la intensidad y la táctica son muy buenos, aunque los resultados no son tan buenos últimamente".



"Pero estamos bien, jugando muy bien. Estamos en un buen camino", apostilló Kluivert, quien rememoró que ambos conjuntos se habían enfrentado los últimos años y que el cuadro parisino había jugado bien.



"Sabemos que el Barça tiene un equipazo, pero hay dos partidos para decidir quién sigue. Serán dos partidos muy interesantes y esperemos que al final el PSG siga", dijo. EFE