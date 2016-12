Arda y Lucas Pérez, los mejores en la última jornada de Champions

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

La jornada final de la fase de grupos de la Champions League dejó algunos resultados sorpresivos, pero también unos protagonistas inesperados que tuvieron una actuación verdaderamente para enmarcar.

Dos de los que más destacaron fueron Arda Turan y Lucas Pérez quienes firmaron sendos hat-tricks para darle el triunfo tanto al Barcelona como al Arsenal. El turco estuvo certero para que los culés ganaran con contundencia por 4-0 (el otro tanto fue de Messi); mientras que el delantero español de los gunners estuvo pletórico y sobresalió en una noche placida para los londinenses.

Junto al mediocampista y al atacante están también las figuras de Dele Alli, que destacó en el ataque del Tottenham; André Silva, que con dos goles ayudó a la victoria del Porto por 5-0 sobre el Leicester; y de Sergio Rico, que con grandes paradas contribuyó en el empate entre el Sevilla y Lyon.

Arda el Jugador de la semana

El jugador turco se impuso en las votaciones para ganar ser nombrado como el Mejor jugador de la semana. Arda no solo influyó con sus goles, sino que tuvo una actuación de lujo para el Barcelona.

Además de sus tres goles, en solo cuatro disparos al arco, dio una asistencia. Datos que lo otorgaron el 58% de las votaciones.

Este es el equipo completo de la jornada:

Sergio Rico; Rugani, Jorgensen, Augustinsson; Arda Turan, Buyalskiy, André Silva, Sydorchuk, Dele Alli; Lucas Pérez y Yarmolenko.

