Wenger no le preocupa Real Madrid: "Hay posibilidad de avanzar"

Arsene Wenger no le preocupa los rivales "favoritos" /Foto AP

Liga de Campeones

Jueves 8| 9:00 am







Lo que ustedes quieren es que diga 'no quiero a este o ese equipo', pero no lo voy a deci"

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha asegurado este jueves que no está preocupado por el cruce en octavos de final de la Liga de Campeones y se ha mostrado confiado en avanzar a cuartos "incluso si le toca el Real Madrid".

El Arsenal finalizó en primera posición del Grupo A, por delante del París Saint-Germain, y en la eliminatoria de octavos podría medirse con Bayern Múnich, Oporto, Benfica, Bayer Leverkusen, Sevilla o Real Madrid, el vigente campeón.

"Si echas un vistazo a los equipos que te pueden tocar ves que hay algunos que tienen más prestigio y son más complicados que otros", declaró Wenger, en la rueda de prensa previa al duelo de Premier League con el Stoke.

"Lo que ustedes quieren es que diga 'no quiero a este o ese equipo', pero no lo voy a decir, eso nos pondría en una situación inferior con respecto a otros equipos", comentó el técnico a los periodistas.

"Por ejemplo, el Real Madrid, el vigente campeón y uno de los favoritos para ganar el título. Incluso ante ellos tendríamos la posibilidad de avanzar de ronda", expresó el preparador francés.

El conjunto del norte de Londres, que ha quedado apeado de la máxima competición continental en octavos de final en las últimas seis temporadas, conocerá su rival en el sorteo del próximo lunes 12 de diciembre por la mañana.

"Otro inconveniente para nosotros es que no nos hemos clasificado para cuartos de final en seis años. Eso será un gran desafío para mi equipo, y mis jugadores están dispuestos a conseguirlo", sostuvo el entrenador galo.

Wenger, sin embargo, ha insistido en que no verá en directo el sorteo del lunes, ya que prefiere "estar en el campo que nervioso delante de la televisión".

"No sé quién es la persona que controla la suerte (en los sorteos). Todavía no he encontrado la forma de hablar con ella", comentó, entre risas, el técnico francés.

"Prefiero estar sobre el terreno de juego que nervioso delante de la televisión viendo el sorteo", dijo Wenger. EFE