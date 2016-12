Zidane: "No quiero a la Juve"

Liga de Campeones

El cuadro madridista acabó segundo de su grupo y evitará a rivales que quedaron también segundos como Bayern Múnich, París Saint Germain, Benfica, Manchester City o Bayer Leverkusen. Podría enfrentarse al Arsenal, al Nápoles, al Mónaco, al Leicester y al Juventus. Zidane, no quiere a los últimos.



"El lunes vamos a ver el equipo que nos va a tocar. Si me preguntas (a la prensa), así, no quiero a la Juventus. Por dos razones, pero vamos a ver el lunes. Ahí no podemos hacer nada, vamos a mirarlo todos y veremos el equipo que nos va a tocar", declaró.



Zidane se mostró algo descontento con los últimos diez minutos del Real Madrid ante el Dortmund, en los que, aseguró, perdió la concentración para evitar el empate y, de ese modo, perder la opción de ser primeros de grupo.



"Hemos perdonado con las ocasiones que hemos tenido. Hemos podido marcar, esa es la diferencia. Pero conseguimos un empate. Ellos primeros y nosotros segundos. Hemos intentado todo para ser primeros y no lo conseguimos. Estoy orgulloso de mis jugadores, han hecho cosas muy buenas", explicó.



"Hay un rival que te puede meter en dificultad con jugadores buenos. Nos ha faltado al final, en los últimos diez minutos, estar más atentos. No podemos pensar más en eso. Dentro de lo que hicimos hasta ahora, es lógico, ellos primeros y nosotros segundos", apuntó.



Zidane dejó claro que sus jugadores hicieron todo lo posible por acabar en la primer posición y afirmó que, una vez resuelta la fase de grupos, ya no hay que darle más vueltas al resultado.



"Terminamos segundos y veremos el lunes el sorteo que nos va a tocar. No es nada fácil lo que los jugadores están haciendo. Hay que felicitarles y ahora a descansar porque viene un partido rápido el sábado. En la segunda parte bajamos la intensidad. Tuvimos ocasiones para marcar el tercero", insistió.



También tuvo buenas palabras para dos jugadores, Karim Benzema y James Rodríguez. Del segundo dijo que completó un gran partido y resaltó su pase de gol a Benzema: "En el segundo tanto, es un centro magnífico para Karim. Su actuación ha sido muy buena, no solo por el pase de gol. Ha trabajado mucho y estoy contento por su partido"



"Contento por el partido de Karim y por su trabajo. Pero en global, lo hicimos todos, han hecho todo lo posible para meter a Karim en buena posición. Él está contento y seguimos con nuestra racha buena. Estoy muy contento con él y no es muy fácil marcar 50 goles en Copa de Europa", resaltó del jugador francés.



Sobre su récord en el Real Madrid de acumular 34 partidos sin perder, quiso felicitar a los jugadores, que, a su juicio, son los protagonistas de un registro histórico.



"Hay que felicitarlos. Ellos son los primeros que están en el campo, sufren, corran y luchan. También al público, siempre están detrás de su equipo, animando siempre. Ellos tienen una parte de lo que están haciendo los jugadores. La idea es seguir. Estamos haciendo las cosas bien. Pero queda mucho". indicó.



"Estoy muy contento por el trabajo que tenemos todos. Es cierto que hoy estaba un poco frustrado en las segunda parte. En cualquier caso es algo positivo. Siempre vamos a tener partidos difíciles y siempre vamos a medir a los jugadores gracias a estos partidos difíciles. Este equipo nos ha causado más problemas que los demás. El Dortmund siempre lo ha demostrado", concluyó. EFE