Thomas Tuchel: "No jugaremos a empatar"

Liga de Campeones

Martes 6| 4:41 pm





Thomas Tuchel, entrenador del Borussia Dortmund, se mostró ambicioso en la víspera del duelo ante el Real Madrid en el que se decidirá el liderato del grupo F de la Liga de Campeones y aseguró que su equipo no jugará a empatar en el Santiago Bernabéu pese a que ese resultado le basta para ser primero.



"No jugaremos a empatar, lo tengo muy claro. No hay que centrarse en el resultado porque pueden pasar muchas cosas. Sabemos la situación en la que estamos y nos permite jugar sin presión y disfrutar de un partido que nos puede preparar para lo que nos viene en el futuro en la competición. Un empate nos vale para ser primeros. Va a ser un buen termómetro", valoró en rueda de prensa.



El técnico del Dortmund restó importancia a acabar líder o ser segundo, viendo que en muchos grupos los equipos grandes de Europa acabarán en segunda posición y podrían ser rivales de su equipo si gana o empata en el Bernabéu.



"Lo valioso de ser primero es demostrar que lo has conseguido y acabas líder el grupo. Para conseguirlo tenemos que empatar o ganar. El valor lo da la confianza en ti mismo, confirmar que podemos ganar a este nivel. No es un valor táctico para la siguiente ronda desde mi punto de vista", analizó.



Tuchel confirmó que hasta última hora no sabrá si puede contar con Marco Reus por un resfriado y lamentó la baja de Raphaël Guerreiro: "Es impresionante lo que nos está aportando en ataque. Va a ser muy difícil sustituirle. Cuando no juega es un gran problema, pero tenemos que buscar soluciones. Son situaciones que nos hacen crecer como equipo. Le echaremos de menos".



Preguntado por el interés del Real Madrid por Aubameyang, el técnico del Dortmund entiende que su jugador sea seguido por los grandes de Europa: "Es un futbolista extraordinario que a nosotros nos hace ser mejores. Cuando está en el campo sabes que en cualquier momento te puede marcar la diferencia. Es normal que quiera jugar algún día en el Real Madrid, a cualquier jugador con talento le gustaría".



Si marca un gol, el Borussia Dortmund igualará el récord de 20 tantos en una fase de grupos. Si firma dos lo superaría. Su técnico reconoció que sería un honor conseguirlo y que lo buscarán.



"Hemos marcado muchos goles en lo que va de 'Champions' y lo intentaremos en el Bernabéu. Es llamativo que siendo tan jóvenes mis jugadores puedan lograrlo. Queremos intentar mostrar lo mejor de nosotros e intentaremos marcar el mayor número de goles", afirmó.



Por último, habló de las diferencias entre Real Madrid y Bayern de Múnich.



"Son equipos diferentes. El Real Madrid tiene un ataque más libre. Puede ser similar su orden táctico, pero Zidane tiene jugadores fuertes en el centro del campo. Si lo perdemos, nos van a hacer sufrir. Vamos a tener que luchar contra la precisión de Modric y Kroos. Nosotros tenemos que ser ordenados y responder con agresividad y rapidez cuando tengamos el balón", destacó.

EFE