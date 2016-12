Simeone: "Es normal que mi hijo sepa que algún día voy a dirigir al Inter"

Liga de Campeones

Es mi hijo, imagínate si hablo. Es normal que mi hijo, mi hermana, mi mujer, mi papá, sepan que un día voy a dirigir el Inter. No es noticia, y no es novedad", zanjó Simeone en la segunda pregunta sobre su futuro de la rueda de prensa del Bayern-Atlético de Liga de Campeones.



Anteriormente, al ser preguntado por el mismo tema, comentó: "No tengo absolutamente nada que comentar de mi futuro porque está absolutamente claro".



Las dos preguntas traían a colación las declaraciones de su hijo mayor Giovanni, actualmente jugador del Génova italiano, que dijo en una entrevista el sábado pasado con Onda Cero que el entrenador del Atlético está interesado en dirigir "en algún momento", al Inter de Milán en el que jugó entre 1997 y 1999, con el que ganó una Copa de la UEFA.



"El fichaje de mi padre por el Inter se dará en algún momento. Espero que sí. Él está muy feliz en el Atlético, yo lo veo así. Puede que se dé en un futuro", afirmó el hijo mayor del entrenador rojiblanco. EFE