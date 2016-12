Ancelotti hará rotaciones contra "uno de los mejores equipos de Europa"

Liga de Campeones

El entrenador del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, dijo que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa por lo que todos los partidos contra el club español son importantes al margen de las circunstancias concretas.



"Los partidos contra el Atlético siempre son importantes, se trata de uno de los mejores equipos de Europa", dijo Ancelotti en la conferencia de prensa del Bayern.



No obstante, el entrenador italiano dio a entender que hará rotaciones en el partido de este martes ante el Atlético de Madrid al decir en la conferencia de prensa que para un compromiso así necesita "jugadores frescos".



"Queremos jugar a un ritmo alto y para eso necesito jugadores frescos", dijo el entrenador italiano.



El partido, con el Atlético con el primer lugar del grupo asegurado y el Bayern clasificado a octavos como segundo, no tiene más que un valor estadístico, pero Ancelotti aseguró que ante un rival de esa categoría la motivación siempre es grande.



"Lamentablemente no logramos lo que nos habíamos propuesto", dijo Ancelotti con respecto a la imposibilidad de pelear el primer lugar del grupo.



Sin embargo, según el entrenador, el equipo llega motivado al partido y quiere confirmar la tendencia a la recuperación que ha mostrado en la Bundesliga.



"La motivación ante un rival así siempre es grande. Queremos seguir el camino que nos hemos trazado con las últimas dos victorias", dijo Ancelotti.



En todo caso, el central Jérôme Boateng, que además tiene dos amonestaciones y correría el riesgo de una sanción, no estará en el equipo por problemas en un hombro.



Otro jugador apercibido es el capitán Philipp Lahm que también podría entrar en las rotaciones.



En cambio, Ancelotti apuntó a la posibilidad de que el centrocampista chileno Arturo Vidal -que se ha recuperado de una lesión- vuelva al equipo titular.



"Creo que es importante darle minutos", dijo Ancelotti con respecto a Vidal.



Más que la alineación hay muchas preguntas sobre el sistema que utilizará Ancelotti.



En el último partido ante el Maguncia, Ancelotti abandonó su acostumbrado 4-3-3 -dos volantes mixtos y un volante de contención el centro del campo- por un esquema más flexible, con dos volantes de contención y Thomas Müller en la media punta, detrás de los tres delanteros.



"¿Hay una gran discusión sobre eso?", bromeó Ancelotti ante las preguntas al respecto.



Luego, el italiano dijo que su equipo está en condiciones de jugar varios sistemas y que mientras el esquema utilizado ante el Maguncia le daba más profundidad el 4-3-3 habitual podía darle más estabilidad y más posesión de balón.EFE