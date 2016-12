Luis Enrique: "Para mi moral, me importa tres narices ganar mañana"

Liga de Campeones

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que, para su "moral", le importa "tres narices" ganar mañana al Borussia Mönchengladbach en la Liga de Campeones, donde los azulgranas ya han sellado su pase a octavos de final como primeros de grupo.

Luis Enrique ha admitido, no obstante, que para él sí es importante vencer al conjunto germano "por la moral de los jugadores" y también "para disipar la nube que cierne sobre el equipo".

Tras perder dos puntos en el último minuto en el 'Clásico' contra el Real Madrid, Luis Enrique entiende las dudas en torno al equipo, pero ha dicho que la situación no es grave, que este tipo de rachas se entienden "dentro de los proceso lógicos de una temporada" y que solo hay "algunas cosas que corregir".

Además ha pedido que no vuelva a ponerse en duda la actitud de sus jugadores: "Si algo tiene este equipo es capacidad y ambición para ir a por cada partido. Podremos estar más o menos acertados, pero jamás he visto falta de actitud".

Tampoco ha notado pesimismo en la afición culé, pese que el Barça ha empatado cuatro de los últimos cinco partidos que ha disputado y no está desplegando el fútbol brillante al que les tenía acostumbrados en los últimos años.

"Yo no me he encontrado ni un solo aficionado bajo de moral. Al contrario, los que me encuentro yo deben ser los más felices del mundo", ha comentado.

Aunque Luis Enrique ha subrayado que "ganar siempre es la medicina de todos los males", su prioridad ante el Gladbach no es reencontrarse con la victoria, sino aprovechar uno de los pocos encuentros de la temporada en el que su equipo no se juega nada para "cambiar el sistema, probar otro dibujo, utilizar jugadores que normalmente no utilizas y poder dar descanso a otros que tienen mucha carga de partidos".

Dentro de esas rotaciones, no obstante, no entra Leo Messi, pues Luis Enrique ha adelantado en rueda de prensa que el argentino "mañana será titular".

Por último, ha restado importancia al parte médico que ha emitido el club hoy y en el que informa de que Neymar da Silva estará los próximos días haciendo trabajo de fisioterapia por una sobrecarga en el aductor.

"Neymar arrastra molestias del 'Clásico' pero, si no estuviera sancionado, mañana estaría en disposición de jugar. Como lo está, podemos aprovechar para controlar sus cargas de trabajo", ha aclarado. EFE