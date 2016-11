Simeone "Siempre pienso que ser primero es mejor que segundo para todo"

Liga de Campeones

"Siempre pienso que ser primero es mejor que segundo para todo. Después, evidentemente, con los equipos que te pueden encontrar en octavos empieza otro torneo", declaró el técnico, cuyo equipo accede a octavos de final de la Liga de Campeones como primero de su cuarteto por cuarta temporada consecutiva. Y, por ahora, con pleno.



"Es una alegría por los jugadores sobre todo, porque están respondiendo muy bien a una nueva situación en Champions para el Atlético de Madrid. Es la primera vez que estamos tan seguidamente compitiendo en Champions y estamos en octavos como primeros de grupo. Eso habla muy bien del trabajo. Está claro que la exigencia siempre va a ser más alta y estamos abiertos a la crítica, claro... Para lo bueno y para lo malo", prosiguió en rueda de prensa.



"Esta clasificación nació en los partidos en Holanda y Rusia (ganó 0-1 en ambos) que nos permitieron ganar y hacernos fuertes después en nuestra casa. Cuando salió el sorteo muchos tenían dudas, por lo que puede dar el PSV y lo difícil que era el Rostov por lo que vieron. Todos pensaban que se gana fácil en Rusia y no se gana fácil", expuso el técnico, tras el 3-2 del Rostov al Bayern Múnich.



Simeone, sobre el partido de este miércoles, apuntó que, cuando su equipo "menos" tenía "la pelota", fue "determinante la velocidad de Griezmann y Gameiro" y analizó que vio a su conjunto "en la línea de los encuentros anteriores". "No vi una situación que fuera mucho más sólido", añadió Simeone, que alineó a Tiago Mendes por el medio, con el consecuente traslado de Koke Resurrección a una banda.



"Vi que en el primer tiempo tuvimos situaciones de gol. Está claro que con la presencia de Tiago en el medio tienes un futbolista que ocupa la posición más fija y con Koke y Gabi se reparten el trabajo más de ocupar espacios. El primer gol viene de estar sufriendo un poco con pelota, porque hacia cinco o seis minutos que el PSV estaba jugando bien, teniendo la pelota, pero posiblemente somos más peligrosos en esa situación. El equipo respondió bien".



Koke cambió su posición del centro a una banda. "Tenemos la ocasión de que puedan jugar sobre todo Tiago y Saúl por el medio, que son los que más características tienen con Gabi y Koke para jugar por dentro. Y con Koke más cerca de los delanteros tenemos un asistente más cercano", valoró el técnico argentino en ese sentido.



"No hay un camino solo, eso está claro, para ganar. Se puede ganar de diferentes maneras y creo que cualquiera que se elija y se ejecute, sobre todo con acierto, es la mejor. Uno prepara los partidos buscando las mejores alternativas para sacar los partidos adelante, a veces sucede y a veces no", repasó.



"Durante una temporada, éstas situaciones aparecen. No me sorprenden ni las críticas ni los momentos ni los cambios de opciones de juego, porque las situaciones van variando, los momentos no son los mismos de los futbolistas y lo que cuenta son los objetivos. Nos van a valorar por lo que hagamos a final de temporada. En el camino, un día nos van a criticar, otros van a hablar bien. Es lógico, hay que entenderlo y convivir con ello, como en el juego hay diferentes formas de jugar", expuso.



También destacó el partido de Kevin Gameiro, autor del 1-0: "Había tenido movimientos muy importantes en el primer tiempo con dos situaciones bastantes importantes y el gol es una marca de él, de la velocidad, la precisión y el contragolpe puro. Tanto Kevin como Griezmann tienen una buena combinación sobre la velocidad y el gol le supuso a él una situación importante personalmente y colectivamente al equipo le daba la oportunidad de abrir el partido que se nos estaba poniendo difícil abrirlo".



Y apuntó que el 1-0 liberó al Atlético: "No es fácil, después de la derrota del sábado (0-3 con el Real Madrid), jugar rápidamente y sacarse el partido de encima. El apoyo de la gente fue extraordinario y los jugadores fueron de menor a mayor más allá de que en el primer tiempo tuvimos más situaciones de gol claras".



"En el segundo tiempo fuimos más contundentes. Se vio que tras el gol se liberaron un poco y cuando los futbolistas se liberan y tienen confianza son jugadores importantes", continuó. EFE