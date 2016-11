Kane, "destrozado" tras eliminación del Tottenham de la Champions

Liga de Campeones

El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane no ha ocultado este martes su decepción tras caer eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones y ha asegurado que en esta competición "no se pueden perder dos partidos en casa".



El Tottenham quedó apeado de la Champions en su regreso después de caer este martes a manos del Mónaco por 2-1 en el estadio Luis II. Previamente, los hombres de Mauricio Pochettino ya habían perdido en Londres ante el propio Mónaco (1-2) y con el Bayer Leverkusen (0-1).



"Es tremendamente decepcionante. Pudimos entrar de vuelta en el partido con el 1-1, pero recibir un gol así (a los 39 segundos) es de infantiles", dijo Kane a la cadena británica BT Sport tras el duelo.



"Intentamos ir a por la victoria, pero no jugamos bien esta noche. El segundo gol nos dejó muy tocados. Estoy destrozado; me hubiera gustado llegar lejos en la competición, pero es algo que toca asimilar ahora", apuntó.



"Perder dos partidos en casa en esta competición no se puede. Es cierto que jugamos en Wembley, pero, pese a eso, debe ser una fortaleza. Echaremos la vista al pasado y diremos que es en los partidos de casa en los que deberíamos haber estado mejor", concluyó el internacional inglés. EFE