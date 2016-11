Godín: "Sabemos lo que quiere Simeone y vamos a muerte con eso"

Liga de Campeones

El uruguayo Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, explicó este martes que el mensaje interno del equipo es de "confianza y tranquilidad", recordó que es el "mismo grupo" de jugadores de "un mes atrás" y recalcó que saben "lo que quiere" el técnico Diego Simeone y van a "muerte con eso".



"Somos muy equilibrados ni en estar allá arriba ni en estar allá abajo. Son momentos, se perdieron los partidos, se pueden perder, y estamos pensando en el PSV. Somos autocríticos, por supuesto, pero ni poco ni mucho. Hay que ser equilibrados. Estamos tranquilos. Desde dentro, nuestro mensaje es de confianza y tranquilidad", valoró en rueda de prensa en el estadio Vicente Calderón.



"Es el mismo grupo y equipo de hace un mes atrás. Sabemos nuestras fortalezas y nuestras cosas a mejorar. Seguiremos por este camino para intentar ganar mañana, que es el único objetivo y lo que tenemos en mente", añadió Godín, que apuntó que intentarán "construir el triunfo" desde la "solidez" de los "últimos años".



"Son muchos años juntos y siempre ha sido un continuo ascenso y mejorar nuestros puntos, sensaciones y juego, e ir renovándonos. Entonces, a veces, cuando no ganas un partido parece que todo está mal y no es así. Estamos muy bien, tenemos claro cuál es nuestro camino, sabemos lo que quiere el técnico y vamos a muerte con eso".



"Y eso es lo más importante, transmitir esa tranquilidad y esa confianza, que desde fuera se siga creyendo en nosotros y en nuestro trabajo. Ganar mañana es fundamental. Y la Champions es un gran objetivo para nosotros también, como la Liga y la Copa, pero todos saben eso especial que tenemos con la Champions, que la deseamos, la queremos y vamos a seguir luchando", prosiguió el central.



"Mañana es un paso importante para seguir reafirmando eso y para levantarse de esas sensaciones que quedaron el sábado y el ambiente que se está hablando fuera, no dentro, de esas dudas en el grupo, que no las hay", recalcó.



Godín valoró que donde tenga que jugar Koke Resurrección es "tema" del entrenador, aunque añadió que es "un gran jugador y puede jugar en cualquier posición del campo", y repasó que en el equipo han hablado ya de los "detalles" que les han hecho perder tres de los últimos cinco encuentros. "Y los tenemos muy en cuenta", añadió.



"Por detalles hemos perdido partidos y nos hemos dejado puntos. Son esos detalles los que hay que solucionar y atenderlos. No son pequeños detalles. Son detalles que nos han hecho perder partidos. Los hemos trabajado, los hemos hablado y hay que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar", declaró.



Y lo extendió también a su nivel individual en esta temporada: "Siempre se puede mejorar. Estamos en un momento de muchos partidos, de muchos viajes con la selección, ahora se cambia el chip después de venir de la selección y hay que afrontar esto rápidamente. El tiempo es poco, pero siempre hay tiempo para mejorar".

EFE