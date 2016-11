Un gol de André Silva aúpa al Oporto a la segunda plaza

Liga de Campeones

Miércoles 2| 6:06 pm





Un solitario gol del portugués André Silva dio hoy la victoria al Oporto ante un Brujas que respondió tarde al dominio de los portugueses y permitió al equipo de Iker Casillas colocarse segundo en el grupo G.



Con la victoria, junto al empate a 0 cosechado por el Leicester y el Copenhague, los "dragones" suman 7 puntos, dos más que los daneses, y dejaron al Brujas con 0 puntos, con lo que aseguraron su permanencia, al menos, en la Liga Europa.



El Oporto resolvió el partido gracias a un buen final de la primera parte y a un segundo tiempo en el que supo resistir bien los ataques del Brujas.



El exvalencianista Nuno Espírito Santo sólo hizo una modificación respecto a sus últimos onces y dio la titularidad al defensa uruguayo Maxi Pereira, que tras lesionarse en agosto apenas había contado con minutos desde su recuperación y entró en el lugar del mexicano Miguel Layún.



En el Brujas, comandado por la vieja gloria del Benfica Michel Preud'homme, lo más destacado del once fue la inclusión del defensa francés Poulain, que estaba en duda, mientras que habituales como los delanteros belgas Vossen y Vanaken se quedaron el banquillo.



A pesar de que jugaba en casa, el Oporto se mostró poco inspirado durante la primera media hora, en la que el mexicano Herrera y el joven luso Diogo Jota -cedido por el Atlético de Madrid- no tuvieron éxito en sus aproximaciones al área rival.



Sin sufrir sobresaltos, el Brujas fue quien tuvo la primera ocasión de peligro del partido, con un remate del brasileño Wesley que obligó a Casillas a tirarse para sacar el balón.



Pero justo tras el susto belga, los "dragones" empezaron a animarse y dejaron un pequeño aviso, aunque sin demasiado peligro, gracias a un remate del central brasileño Felipe que el guardameta Butelle paró en dos tiempos.



Apenas un minuto después, el Oporto tuvo el primero en un saque de falta de Alex Telles que rebotó en el larguero, al que le siguió un remate de Danilo que sacó el portero.



Sin embargo, la suerte del Brujas se acabó en el 36, cuando André Silva cabeceó un córner que, tras golpear en el hombro de un rival, entró en la portería y abrió el marcador.



En la segunda parte, el Brujas tomó más la iniciativa y le intentó buscar las cosquillas al Oporto, pero los "dragones" se plantaron bien sobre el césped y no dejaron a los belgas ganar espacio.



Poco a poco, el conjunto blanquiazul fue ganando confianza y creando peligro para buscar el segundo tanto y asegurarse los tres puntos.



En el 62, Jota tuvo el segundo con un remate desde fuera del área que sacó Butelle y que dejó el balón a los pies de Herrera, cuyo lanzamiento salió por un lado de la portería.



En un intento de refrescar a su equipo, Preud'homme dio entrada al delantero Vanaken, pero no consiguió mermar la intensidad del Oporto, que siguió buscando el gol con sendos intentos de Alex Telles y el mexicano Jesús Corona, que entró en el segundo tiempo.



Los belgas no consiguieron concretar la presión hasta los últimos diez minutos, cuando pusieron en apuros a Casillas con dos ocasiones claras en apenas tres minutos, pero el portero español consiguió evitar el gol en ambas y certificar la victoria de su equipo.