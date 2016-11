Agüero: "Prestamos batalla a un equipo que siempre es favorito"

Liga de Campeones

Martes 1| 8:03 pm





El argentino Sergio Agüero mostró este martes su satisfacción por la victoria de su equipo, el Manchester City, sobre el Barcelona (3-1) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League y aseguró que están contentos porque prestaron batalla "a un equipo que siempre es favorito".



"Sabíamos que necesitábamos los tres puntos y lo importante fue que en el segundo tiempo hicimos una presión muy buena y vinieron los goles. Le hicimos lucha a un equipo que siempre es favorito y estamos contentos porque estamos más tranquilos (en el grupo C)", dijo el 'Kun' en la zona mixta del Etihad Stadium.



Preguntado sobre el tercer gol del Manchester City, en el que el balón le toca ligeramente en la mano antes del remate de Ilkay Gündogan, Agüero señaló que "está claro" que le da, pero reitera que tenía la mano "pegada al cuerpo".



"Me pega en la mano, está claro, no voy a negar algo que se aprecia en televisión. Pero mi intención fue darle con el pecho. El pase fue tan fuerte que me da en la mano, que tengo pegada al cuerpo, y luego le queda a un compañero mío", sostuvo.



"Nosotros también tuvimos un penal (de Umtiti sobre Sterling en la primera parte) y no nos quejamos. El árbitro toma las decisiones y hay que aceptarlas siempre", apuntó el internacional argentino.

EFE