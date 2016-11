Filipe Luis: "Simeone es nuestro referente"

Liga de Campeones

Martes 1| 7:56 pm





El lateral brasileño del Atlético de Madrid Filipe Luis dijo tras la victoria de hoy contra el Rostov ruso (2-1) en la Liga de Campeones que él no cree que su entrenador, el argentino Diego Simeone, se hubiera equivocado con alguna decisión durante el encuentro, como sí dijo el técnico tras el partido.



"El míster es nuestro principal referente, es el que marca las pautas y hoy nos ha avisado de todo lo que iba a ocurrir en el partido. No lo hemos visto equivocarse, yo vi que lo hizo todo bien. Ya nos dirá que pasó, obviamente tenemos cosas que mejorar, pero vamos por el buen camino", explicó Filipe tras el partido.



Simeone aseguró en su comparecencia ante la prensa tras el encuentro que tomó "malas decisiones" y que se iba "jodido" por ello. "El entrenador, que soy yo, hizo malas decisiones, un mal partido, y los jugadores resolvieron el encuentro", dijo el técnico argentino.



Filipe aseguró que en el equipo sabían que el partido no iba a ser fácil y que esperaban un rival con la defensa bien cerrada.



"Un equipo que defiende por acumulación de jugadores, con mucha gente en el área, superioridad numérica en las bandas, muy difícil entrar por fuera. Fue un partido muy duro, muy trabajado y muy complicado y yo creo que los tres puntos son merecidos, pero nos ha costado muchísimo", valoró.



El lateral izquierdo brasileño del Atlético explicó que cuando mejor se encontraban los rojiblancos, tras el primer gol del francés Antoine Griezmann, cometieron "un error" que llevó al empate del iraní Sardar Azmoun.



"Ahí se puso todo cuesta arriba, pero creo que el partido lo hemos controlado siempre y hemos merecido ganar", añadió Filipe, que recordó que no siempre se puede ganar por varios goles.



"Cuando venimos a jugar a casa queremos ganar siempre 3-0, 4-0, pero los rivales se cierran y cuesta. Hoy no conseguimos quizás muchas ocasiones de gol, pero dominamos el encuentro, creo que hay que reconocer que tienen una gran defensa, esto es 'Champions' y lo más importante es que ahora estamos entre los dieciséis mejores de Europa", explicó.



Respecto a las ambiciones del Atlético de ganar esta competición, en la que han sido finalistas en dos de las tres últimas ediciones, Filipe dijo que quieren llegar "lo más lejos posible" en todos los torneos pero que su "principal objetivo" es el partido de Liga contra la Real Sociedad, el próximo sábado.



"Hay que hacer un buen partido allí, el objetivo es ganar. La Liga está complicada, es complicado estar arriba, así que partido a partido", finalizó Filipe.

EFE