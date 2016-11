Robben: "Si jugamos así en octavos vamos a tener problemas"

Liga de Campeones

El extremo holandés del Bayern de Múnich Arjen Robben, sustituido por el brasileño Douglas Costa en el minuto 64 del duelo de Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven, comentó tras la victoria por 1-2 que su equipo sufrirá si juega así en octavos de final.



"No hemos hecho un buen partido. Está bien, nos hemos clasificado, pero si jugamos así en octavos de final vamos a tener problemas", dijo Robben, que no fue resolutivo en el partido contra el que fuera su equipo entre 2002 y 2004, con 18 años y antes de fichar por el Chelsea, Real Madrid y Bayern de Múnich.



El atacante, a las órdenes de Carlo Ancelotti, consideró su equipo jugó "sin convicción, muy lentamente".



"El PSV defendía con una línea de cinco. Intentaba combinar con Thomas Muller y Philipp Lahm, pero era difícil. Tenemos que hacerlo mejor que hoy. Noas ha faltado algo y no conseguíamos imponernos, agregó Robben.



Sobre su sustitución, el futbolista dijo que no estaba lesionado, pero que el entrenador pensó en preservarle físicamente.



"Estaba un poco decepcionado al salir, pero el entrenador tiene sus motivos y hay que aceptarlos", concluyó.



El Bayern es segundo del Grupo D con 9 puntos y por detrás del Atlético de Madrid, con 12. Los alemanes tendrán que visitar el campo del Rosov ruso el próximo 23 de noviembre y contra los madrileños y líderes de grupo en el Allianz Arena el próximo 6 de diciembre.

EFE