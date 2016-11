Guardiola: "Hemos ganado al mejor equipo del mundo"

Liga de Campeones

Guardiola, lamentó los "primeros 38 minutos del partido" y volvió a repetir que todavía no están "preparados" y que necesitan "tiempo".



"Vistos los primeros 38 minutos podemos decir que no estamos en capacidad de luchar contra los mejores. Necesitamos tiempo y sé que, aunque no hay tanto, el club nos lo da", dijo un visiblemente satisfecho Guardiola en la sala de prensa del Etihad Stadium.



"Todavía no estamos preparados. Ellos llevan jugando así 20 ó 25 años y nosotros sólo tres o cuatro meses. Ahora sabemos que podemos hacerlo, ya que hemos ganado al mejor equipo del mundo. Pero esto es un proceso; se necesitan 15 o 20 años para asentarte entre los mejores del mundo y nosotros vamos a intentar acortar esos plazos", subrayó.



El City, impulsado por Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan, logró este martes su primer triunfo en seis partidos sobre el Barcelona y allanó su camino hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Esta victoria es muy importante y nos deja en un buen momento. Eso sí, tenemos que procesarla. El triunfo en West Brom (0-4) fue clave, ya que llevábamos seis partidos sin ganar. Como dije antes, el fútbol es justo y yo estoy muy feliz por todos mis jugadores", señaló Pep.



El técnico catalán restó importancia al penalti no pitado en la primera mitad sobre Raheem Sterling y afirmó que "para ser uno de los mejores equipos del mundo uno no se puede quejar por esas cosas".



"Lo peor en el fútbol son las excusas. No puedes ir hacia adelante si te quejas, si presentas excusas. Para ser uno de los mejores equipos del mundo no puedes quejarte de esas cosas. Yo siempre estoy orgulloso de mis hombres, ganen o pierdan", explicó.



Preguntado sobre los cambios que realizó en el entretiempo para culminar la remontada, Guardiola señaló que en el fútbol es "muy importante el estado de ánimo" y que los jugadores sabían que el partido "era una final".



"El fútbol son muchas cosas, y una muy importante es el estado de ánimo. En la primera mitad estábamos k.o. Si ellos hubieran marcado el segundo gol estábamos fuera. En el descanso cambié algunas cosas, pero hay que considerar contra quién jugábamos", indicó.



"Para nosotros era una final, para el Barça no. El empate del Borussia Mönchengladbach nos da aire. Ahora tenemos que ver, si nos clasificamos, el nivel que tenemos en febrero. Ahí ya nos habremos conocido todos más. La mejor noticia es que, si finalmente clasificamos, no nos enfrentaremos al Barça en octavos", dijo Guardiola con una sonrisa. EFE