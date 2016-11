Simeone: "Tomé malas decisiones y los jugadores resolvieron"

Liga de Campeones

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró, tras la victoria de su equipo por 2-1 contra el Rostov ruso en la Liga de Campeones, que tomó "malas decisiones" durante el partido y que fueron sus jugadores los que "resolvieron" el encuentro.



"El equipo resolvió el partido de muy buena forma, hoy el entrenador, que soy yo, hizo malas decisiones, un mal partido, y los jugadores resolvieron un encuentro que se pudo haber complicado al final", reflexionó Simeone tras el final de un partido.



El técnico del Atlético no quiso precisar cuáles fueron las "malas decisiones" que le hacían irse "jodido" del encuentro. "No me voy a abrir tanto, les cuento que no he tomado buenas decisiones, queda para mí masticarlas durante la noche", dijo al respecto.



Simeone definió el encuentro como "complejo y muy competido". "Ya lo vimos en la ida que es un rival que no suele perder por mucha cantidad de goles y siempre está concentrado", dijo.



Respecto al empate del Rostov, anotado por el iraní Sardar Azmoun dos minutos después del 1-0 del francés Antoine Griezmann, Simeone reconoció que sabían que el contraataque del equipo ruso era peligroso.



"Sabíamos que si te recuperaban la pelota por dentro eran verticales, se mueven bien en el repliegue hacia adelante. Perdimos la pelota, estábamos abiertos y ellos resolvieron el contragolpe por dentro de la mejor forma", explicó.



El Atlético jugará los octavos de final de la Liga de Campeones por cuarta temporada consecutiva, algo que es "importante para el club, el equipo y la gente" aunque al principio de la competición se presentaba "complejo" con los rivales del grupo



"Esto sigue llenándonos de orgullo como atléticos, como entrenador y por la forma de la cual compiten estos futbolistas. Es un paso importante, un objetivo bueno de inicio y ahora a pensar en la Real Sociedad que será bastante complicado", añadió Simeone.



El técnico elogió a Griezmann, que llevaba tres partidos sin marcar pero del que destacó que había sido "de los más peligrosos" de su equipo en esos encuentros.



"No estaba convirtiendo pero estaba teniendo un nivel como futbolista muy bueno, como nos tiene acostumbrados. Hoy volvió a marcar gol, estará más contento en esta faceta y el equipo lo agradece porque necesitamos su presencia de cara a gol", valoró.



El entrenador rojiblanco valoró el papel "importantísimo", la "personalidad y liderazgo" del defensor uruguayo Diego Godín, del que resaltó hoy su "valentía y gran trabajo" y también elogió al croata Sime Vrsaljko, que debutó en Liga de Campeones como rojiblanco.



"Hoy aprovechó su oportunidad, hizo un partido muy bueno, con desdobles continuos, centros difíciles de controlar. Trabajó bien, sobre todo en el primer tiempo. Es un trabajo de él buscar la oportunidad y demostrar cuanto tiene su momento que está en condiciones de que el entrenador le tenga en cuenta", dijo Simeone. / EFE