Simeone: Torres ganó la Champions y nos puede llevar a saber de qué se trata

"Contagio, la predisposición al trabajo, la fuerza de voluntad, la lucha continua...", enumeró el técnico, preguntado en rueda de prensa por las mejores cualidades del delantero. "Siempre le digo que él ante la mayor exigencia mejor responde. Es una virtud que muy pocos futbolistas tienen", añadió en el Vicente Calderón.



"El trabajo que viene haciendo es muy bueno, sobre todo a nivel competitivo, y esperamos que pueda seguir manejando esa misma ambición que le ha llevado a todo lo que ha ganado en el fútbol y a ser uno de los pocos que han ganado esta competición dentro del grupo y que nos puede llevar a saber de qué se trata", agregó.



Este martes, el Atlético recibe al Rostov. "No me molesta nada (ni que se diga que es un partido fácil) ni que digan que jugamos bien ahora ni que digan lo que crean, porque el fútbol es muy abierto, todos podemos opinar y todos podemos tener nuestras situaciones en cada juego", explicó Simeone.



"Nosotros lo que tenemos bien claro son los objetivos que tenemos y ya nos mostró el Rostov que tiene un trabajo en equipo muy bueno y que es muy compacto. Más allá de haber tenido situaciones (en el partido de hace dos semanas ante ese mismo rival en Rusia), aunque considero que no fueron muchas, hemos ganado sólo 1-0 y eso nos va a generar competir, que eso es lo que nos gusta", continuó.



El técnico, que esperó que "todo el esfuerzo" que vienen haciendo sus jugadores pueda resolverse con la clasificación para los octavos de final, insistió en la dificultad de su oponente: "Es un equipo que no se parte nunca, que los resultados que siempre han tenido son cortos, sea a favor o en contra, y eso habla de un equipo que tiene muy claro lo que quiere".



"Tiene las ideas muy claras, sabe cómo aprovechar su potencial y está claro que mañana será un partido muy similar al que hemos jugado en Rostov. Tendremos que salir con una intensidad y una velocidad que nos permita llevar el partido al lugar que más cómodos nos podamos sentir", prosiguió.



También fue preguntado por las virtudes de su hijo Gio Simeone, delantero del Génova. "Como padre no me entusiasma mucho hablar de mi hijo porque no sería totalmente justo, porque se confunden los sentimientos y el pensamiento. Es combativo, trabaja y escucha, y eso lo llevará a seguir mejorando y creciendo en el fútbol". EFE