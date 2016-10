Guardiola: "No tengo ganas de revancha"

Liga de Campeones

Lunes 31| 11:06 am





Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha dejado claro este lunes que no tiene "ganas de revancha" ante el Barcelona por la derrota de hace dos semanas en el Camp Nou (4-0) y que el partido de mañana "es importante y hay que jugarlo como si fuera una final".

"Los conocemos y nos conocen, pero el fútbol es impredecible. Es un partido muy importante y hay que disputarlo como si se tratase de una final", dijo Guardiola.

"Nos queda mucho por aprender, ya que perdimos 4-0", destacó Pep. En el Camp Nou "aprendí que competimos muy bien durante algunos minutos y vi lo peligrosos que son los suyos de arriba, especialmente cuando no tienen el balón. Pese al resultado que nos llevamos, creo que competimos muy bien", sostuvo.

"Mañana me gustaría que jugáramos a un buen nivel. Tenemos que estar concentrados y hacerlo mejor que en Barcelona. Creo que hemos aprendido del pasado, primero con Manuel (Pellegrini) y ahora conmigo", apuntó el preparador catalán, en la rueda de prensa, celebrada en la City Football Academy (CFA), la ciudad deportiva del club.

El City, que el pasado sábado, en West Bromwich, puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin ganar -tres de Premier League, dos de Champions y uno de Copa de la Liga-, recibe en el Etihad Stadium a un rival al que no ha conseguido derrotar en cinco encuentros en la máxima competición continental.

"Ganar el último partido nos ayudó mucho. Ahora nos sentimos mejor. Sin embargo, la Champions es completamente diferente; tenemos que ganar los choques que nos quedan y vamos a intentarlo, no queda otra", subrayó.

"Nunca he pensado que no podamos ganar un partido de fútbol. Sabemos que se pueden hacer mejor las cosas y sabemos la dificultad del contrario, por lo que tendremos que hacer un partido casi perfecto para ganar. Y si no ganamos, toca felicitarlos y pensar en el Borussia Möchengladbach", prosiguió Pep.

El de Santpedor, en su primera temporada en el norte de Inglaterra tras salir del Bayern Múnich, aseguró que tiene "una idea" de cómo va a jugar mañana su equipo frente al conjunto azulgrana, al tiempo que restó importancia a las bajas del equipo de Luis Enrique.

"Tengo una idea de cómo vamos a jugar, a veces funciona y a veces no, pero la idea está ahí. Tenemos un centrocampista reconvertido (Fernando) y a un chaval de 19 años (Pablo Maffeo) para el lateral derecho (por las bajas). Pero todos tenemos bajas, las suyas también son muy importantes", indicó.

El preparador catalán quiso también elogiar a los argentinos Sergio Agüero y Willy Caballero, quienes serán titulares mañana en el Etihad (19:45 GMT).

Caballero "me ha ayudado mucho desde el inicio y es muy importante para nosotros. Le tengo mucha estima, como persona y como portero. Si mañana acierta estaremos contentos y si falla estaremos ahí para echarle una mano", dijo.

Sobre el 'Kun', máximo goleador del equipo esta campaña, explicó que quiere "un Agüero sano, que pueda llegar a su potencial y potenciar sus cualidades".

Además, el técnico mostró su satisfacción por el buen momento del fútbol base en el City y dijo que "todavía está muy lejos" de lo que él quiere en el conjunto inglés.

"Lo más importante es que el Manchester City está trabajando muy bien con el fútbol base; hay muchos jugadores que en el futuro serán muy útiles para el primer equipo. Pero para eso se necesita tiempo. En el Barcelona llevan 25 años jugando a lo mismo y aquí hay que tener paciencia; queremos instaurarlo desde hace tiempo", aseguró.

"En tres meses (el tiempo que lleva en el City) es imposible estar cerca de lo que uno quiere. Me gustaría estarlo, claro, pero no. Es imposible, aquí y en cualquier otro sitio", explicó Guardiola./ EFE