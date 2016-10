Final de Champions podría ser fuera de Europa

Liga de Campeones

La final de la Liga de Campeones podría jugarse por primera vez fuera de Europa, dijo el jueves el nuevo presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.

Ceferin dijo en una entrevista exclusiva con The Associated Press que implementará un proceso de candidaturas abiertas para elegir la sede de la final, y señaló que está receptivo a la posibilidad de realizar el partido en Nueva York.

"Creo que podría ser una idea para el futuro, pero tenemos que discutirla", indicó Ceferin, al destacar que los tiempos de vuelo en Europa pueden ser tan largos como hacia Estados Unidos. "Ir de Portugal a Azerbaiyán es casi lo mismo o lo mismo que ir a Nueva York. Para los fanáticos no es problema, pero tenemos que ver. Es una competencia europea, así que hay que analizarlo".

Hasta ahora, la UEFA asigna la sede de la final sin un proceso de candidaturas.

"El proceso de candidaturas debe ser muy transparente, porque no está bien que recibas las finales de la Liga de Campeones o la Liga Europa como un favor político", señaló. "Con un procedimiento de candidaturas claro y transparente, también me estoy cuidando yo y a mi administración, porque si alguien intenta comunicarse con nosotros, presionarnos para pedir ese favor, entonces tendremos una respuesta muy clara, 'lo lamento, hay unas reglas claras y no podemos hacerlo'''.

En su primera entrevista a fondo desde que sucedió a Michel Platini como presidente de la UEFA el mes pasado, Ceferin se mostró dispuesto a innovar, sin afectar las lucrativas competencias del organismo.

"La Liga de Campeones es el mejor producto deportivo del mundo", afirmó.

El expresidente de la federación de fútbol de Eslovenia no pondrá en riesgo del éxito de la competencia cambiando los horarios de los partidos para quedar bien con los mercados asiáticos, sólo para conseguir más televidentes o patrocinadores en esa región. La mayoría de los partidos comienzan a las 1845 GMT, horas de madrugada en buena parte de Asia.

"No es algo ideal desde un punto de vista financiero", dijo. "También tenemos que pensar en otros mercados, pero todavía no estoy seguro de cómo hacerlo. China es interesante desde el punto de vista financiero, y Estados Unidos es interesante no sólo económicamente, sino que el fútbol allí está en crecimiento".

En este momento, sólo la final se juega un sábado, pero existe la posibilidad de que las semifinales también sean jugadas en fin de semana.

"Hay algunas ideas al respecto, porque entonces China no está durmiendo porque es sábado, y pueden ver", dijo Ceferin. "Pero hay muchos problemas relacionados con eso debido al calendario de las ligas. Las ligas nacionales son muy importantes".

"Está la liga Premier, que es muy fuerte. Es una idea (cambiar los días de las semifinales al fin de semana) que surgió, pero es demasiado prematuro para decir algo concreto al respecto".

Mientras contempla cambios a la Champions, Ceferin también está involucrado en negociaciones sobre la posible expansión de la Copa del Mundo. En su primera reunión del Consejo de la FIFA la semana pasada, Ceferin escuchó la propuesta del líder de la FIFA Gianni Infantino para expandir el Mundial de 32 a 48 selecciones.

"No queríamos votar al respecto, porque es muy prematuro", comentó Ceferin. "Sencillamente no recibimos ninguna información al respecto. Nada. Sólo la pregunta de si debemos expandirlo o no. Dijimos que no podemos decidirlo".

Ceferin aguarda por un "análisis adecuado" sobre los méritos de un cambio tan significativo al torneo. Ya tiene certeza de que Europa debería obtener algunos de los 16 puestos adicionales, en vez de que esos cupos sean utilizados para nivelar la disparidad entre la repartición actual entre las seis confederaciones.

Trece de los 55 miembros de la UEFA se clasifican a la Copa del Mundo actualmente, y Ceferin cree que "los fanáticos en Norteamérica y Asia prefieren ver a nuestras selecciones".

"Si lo ponen a votación (el número de puestos adicionales de la UEFA) podríamos perder, pero nosotros somos la confederación más fuerte, no deben olvidarlo. La mejor en calidad y en otros sentidos", expresó. "Tenemos a las mejores selecciones, así que dudo que nos ganen en una votación".

Ceferin dijo que la UEFA "no quiere afectar a otras confederaciones", pero cree que más equipos europeos beneficiarán a la calidad del Mundial.

"Sé que todos temen enfrentar a Europa en los playoffs", indicó, refiriéndose a la idea de realizar una primera ronda de playoffs antes de la fase de grupos. "Puedo entenderlos, pero si temes enfrentar a alguien, es porque ese equipo probablemente sea mejor, así que merece estar (en el Mundial)".

La UEFA ya dio el brazo a torcer sobre el Mundial de 2026, ya que Ceferin votó a favor de que la FIFA vete a cualquier país europeo de presentar una candidatura para ese torneo. La CONCACAF es la región favorita para 2026, ya sea con una candidatura de Estados Unidos solo o en conjunto con México o Canadá.

"Sería difícil para mí decir si es mejor que vaya a Norteamérica o Africa", indicó Ceferin. "Pero tomando en cuenta las capacidades de infraestructura, Africa probablemente tendría dificultades para presentar una candidatura seria". / AP