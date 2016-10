Marcelo: "No soy un héroe del Real Madrid"

Liga de Campeones

"Clave no, intento ayudar como el resto de jugadores que trabajan duro como yo. Intento jugar mi fútbol y ayudar al Real Madrid. Intento ayudar al equipo y merecimos la victoria en los dos partidos. Hemos dado otra cara", dijo.



"No soy héroe del Madrid. No perdemos porque no he estado ni yo ni Casemiro ni Modric. El Madrid nunca va a ganar cien partidos seguidos. Es normal, teníamos que cambiar de los empates y lo hemos hecho. Hay que seguir", añadió.



Cuestionado por si el Real Madrid falló ante el Legia en defensa, reconoció que al principio al equipo de Zidane "le costó un poco" pero después se fue acoplando al partido hasta jugar de forma muy compacta y mejor.



Por último, habló sobre Cristiano, que esta temporada lleva menos goles que en anteriores: "Nos ha acostumbrado mal. Hay partidos que mete cuatro o cinco y los que no mete da dos asistencias. Un partido que no mete gol, pues ya hay dudas". EFE