Zidane: "Siempre esperamos y exigimos más a Cristiano"

Liga de Campeones

Martes 18| 6:22 pm







"No le he dicho nada a Cristiano, normalmente no le digo nada especial tras un partido. A veces esperamos mucho de él, queremos que en un partido de estas características meta más de tres goles. Tenemos muchas ganas de que lo haga y él más. Ha tenido ocasiones y no ha podido marcar pero ha dado goles con asistencias, marcó el fin de semana pasado. Es cierto que siempre esperamos y exigimos más porque es Cristiano, pero él lo sabe", señaló.



El rendimiento de Álvaro Morata y Lucas Vázquez se ganó el elogio de su técnico. "Todos merecen ser titulares y todas las semanas porque trabajan muy bien entre semana, pero tengo que tomar decisiones y los tres de arriba están jugando pero vamos a tener muchos partidos y todos van a tener opciones de jugar".



Y salió Zidane en defensa de la BBC. "Podemos mejorar todos. De Cristiano lo que queremos de él es que meta siempre tres o cuatro goles, pero lo importante es que ha creado muchas ocasiones, marcó el sábado y ojalá lo haga dentro de cuatro días. Estamos contentos con el trabajo bien hecho de todos".



El técnico madridista justificó los errores defensivos ante el Legia por la apuesta ofensiva que hizo en su equipo titular con un centro del campo formado por Toni Kroos, Marco Asensio y James Rodríguez.



"Era la opción, ser muy ofensivos y lo bueno es que hemos tenido muchas ocasiones de gol, hemos marcado cinco y contento con la actuación ofensivamente, claro que tomando esta opción defensivamente hemos facilitado un poco más de lo habitual. A veces hay que tomar decisiones, jugamos más ofensivos hoy y el domingo será otro partido", manifestó.



"Podemos siempre mejorar, a lo mejor hemos arriesgado un poco pero luego lo bueno es que ofensivamente hemos creado muchísimas ocasiones. El domingo saldrán otros jugadores, lo importante era hoy y meter goles. Todo el mundo quiere siete o diez pero al final no es así, hay que trabajarlo y lo hicimos. Defensivamente el equilibrio del equipo ha sido un poco justo a veces", añadió.



Zidane no dio razones por la suplencia de Isco Alarcón tras su partido en el Benito Villamarín. "El domingo se verá. Isco jugó muy bien el otro día, contento por su actuación y sus dos goles, pero hoy salió Marco Asensio y jugó bien, James también". EFE