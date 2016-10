El Borussia se lleva el partido en la primera parte

Liga de Campeones

Martes 18| 5:25 pm





La victoria en Lisboa sirvió al Dortmund para seguir liderando el grupo F con 7 puntos, los mismos que el Real Madrid, mientras que el Sporting figura tercero con apenas 3 puntos.



El Sporting intentó contraatacar a los alemanes en el primer tiempo pero tuvo muchas dificultades para superar su presión y, aunque consiguió ponerles contra las cuerdas en la segunda mitad, no logró marcar más que un gol.



Los alemanes llegaron al partido con numerosas bajas, entre ellas la de Reus y la de Raphael Guerreiro, mientras que en el Sporting se perdió el encuentro su capitán, Adrien.



Tras un primer remate sin peligro del Sporting, fueron los alemanes los que abrieron el marcador con un tempranero gol del delantero Aubemayang en el minuto 10.



El jugador nacido en Gabón arrancó desde la derecha y se encontró frente a frente con Rúben Semedo, pero le superó con facilidad y envió el balón a las redes verdiblancas.



Durante los siguientes compases del partido, el Sporting intentó contrarrestar la ventaja del Borussia con varias aproximaciones al área rival, una de ellas un remate de cabeza del holandés Bas Dost que salió por un lado de la portería y que dio paso a unos minutos de fuerte presión del Sporting.



En el minuto 31, Elias estuvo a punto de poner el empate en el marcador tras una combinación con Markovic que le dejó dentro del área y, aunque la defensa bloqueó su avance, consiguió lanzar un remate que pasó rozando el poste.



Sin embargo, el Borussia no dejó de meter miedo a los portugueses, con un remate del goleador Aubemayang y otro intento que obligó a una doble intervención de Rui Patricio.



La grada de los "leones" se animó cuando el balón, rematado por el uruguayo Sebastián Coates, tocó la red del Borussia en un saque de córner, pero el gol fue anulado por el árbitro debido a una falta cometida por Bas Dost sobre el portero Bürki.



Al filo del descanso, Weigl envió un remate imparable desde fuera del área que cayó como un jarro de agua fría sobre el Sporting y le mandó al vestuario con una desventaja de dos goles en el descanso.



Sin embargo, el segundo gol espoleó al Sporting, que volvió a saltar al césped con un dominio claro y enseguida amenazó la portería de Bürki con un remate del portugués Gelson Martins.



Hasta el minuto 58 los alemanes no consiguieron acercarse al área rival y, aunque la jugada acabó en un córner sin peligro, sirvió para frenar el asedio del Sporting y reducir la intensidad de sus ataques.



El ahínco de los "leones" tuvo su premio en el 66, cuando el árbitro señaló un tiro libre indirecto en el área.



William Carvalho puso en juego el balón y el brasileño Bruno César, que llevaba apenas 6 minutos en el césped, consiguió colarlo en la meta rival y reducir la desventaja de su equipo.



El Sporting respondió a su propio gol con un remate de cabeza de Bas Dost que pasó rozando el poste y lo volvió a intentar más adelante con un pase cruzado de Gelson al que André no llegó por unos centímetros.



Del otro lado, la ocasión más clara del Dortmund en el segundo tiempo no se produjo hasta el minuto 77, con un remate de Pulisic que se estrelló en el larguero.



El partido se calentó al final con una jugada que acabó con Sokratis en el suelo y que motivó una gran pitada de la grada del Sporting al entender que estaba perdiendo tiempo, pero los alemanes consiguieron frenar al Sporting en los cinco minutos de descuento y llevarse los tres puntos.



El alemán Passlack tuvo que abandonar el campo en los últimos minutos en camilla tras lesionarse en una jugada.







- Ficha técnica:



1 - Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Ruben Semedo, Zeegelaar; Gelson Martins, Elias (Bruno César, m.60), William Carvalho, Bryan Ruiz (André, m.78); Markovic (Joel Campbell, m.64) y Bas Dost.



2 - Borussia: Bürki; Passlack (Burnic, m.91), Bartra (Piszczek, m.68), Sokratis, Ginter (Rode, m.70); Weigl; Pulisic, Gotze, Kagawa, Dembelé; Aubameyang.



Goles: 0-1, m.10: Aubameyang; 0-2, m.43: Weigl; 1-2: Bruno César (m.66).



Árbitro: Skomina (Eslovenia). Amonestó a Passlack (min.48), Rode (m.76) y Burki (m.87) en el Borussia y a Elias (m.54), Schelotto (m.67) y Campbell (m.76) en el Sporting.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo F de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa ante 46.609 espectadores. EFE