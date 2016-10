Simeone confirma titularidad de "El Niño" Torres en Rusia

Liga de Campeones

Martes 18| 1:47 pm





El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este martes la titularidad de Fernando Torres en el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Rostov en Rusia, en el que se prevé como el único cambio en la alineación inicial rojiblanca.



"Torres será titular", afirmó el técnico en rueda de prensa en el estadio Olimpi-2 de Rostov, según informa la página web del club, aunque el entrenador no desveló más nombres del once, que, en principio, estará formado por Jan Oblak; Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín, Filipe Luis; Ángel Correa, Gabi Fernández, Koke Resurrección, Yannick Carrasco; Antoine Griezmann y Torres.



El atacante madrileño, que entrará por el francés Kevin Gameiro, sería entonces el único cambio del once respecto al triunfo por 7-1 frente al Granada del pasado sábado. EFE