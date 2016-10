Luis Enrique: "No habrá un partido de entrenadores ante Guardiola"

Liga de Campeones

El técnico barcelonista Luis Enrique Martínez ha asegurado que, pese a las reiterativas comparaciones existentes entre él y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, el de mañana "no es un partido entre entrenadores", ya que siempre "son los jugadores los que deciden los partidos".



Asegura el asturiano que será un partido con mucha dificultad, tanto por la calidad individual como por el nivel colectivo del rival, en el que ya se aprecia la mano de su entrenador.



"Será un estímulo enorme, no solo por jugarnos el liderato, sino por tratarse del equipo de Pep. Vamos a intentar solventarlo", ha indicado Luis Enrique, quien ha asegurado que para él es "un grandísimo privilegio" coincidir con Guardiola como entrenador al máximo nivel, después de haberlo hecho como futbolistas.



Luis Enrique augura un gran partido para los aficionados. "Pep tienen una implicación clara y una incidencia bestial en su equipo desde la pretemporada. Ya lo he visto con mecanismos característicos de los equipos de Pep. Quieren el balón, si no lo tienen presionan.... Es la esencia de lo que queremos nosotros", ha asegurado.



Preguntado sobre las diferencia del Barça de Guardiola y el de Luis Enrique, el técnico azulgrana ha recordado que los entrenadores tienen que ser especialistas en "sacar provecho" de sus jugadores.



"El Barça de Pep fue espectacular, con un estilo asociativo. nosotros tenemos un poco lo mismo. La idea es la misma y sobre todo haciendo disfrutar a nuestros aficionados. Esa es una de sus consignas de Pep como entrenador", ha recordado.



Un periodista inglés le ha preguntado a Luis Enrique si considera que los éxitos de Guardiola en el Barça fueron gracias a los grandes jugadores que tenían y el técnico ha asegurado que "esa es la vida" del entrenador al máximo nivel.



"Si ganas es porque lo puede hacer cualquiera, si pierdes es porque eres muy malo. Pep fue un punto y aparte en lo que respecta al rendimiento del equipo", ha comentado el asturiano, que no es capaz de afirmar si Guardiola es el mejor entrenador de la historia, pero sí que es uno de los técnicos que marcará la historia.



Ha añadido que el partido de mañana es "una muy buena oportunidad" para allanar el camino en la Champions del Barça, pero no es decisivo. "Estamos en la tercera jornada de la primera fase, pero el partido tiene su qué", ha dicho.



Luis Enrique ha confirmado el alta de Sergi Roberto y de Jordi Alba y ha dicho que recuperar a Messi, Suárez y Neymar es "una noticia maravillosa".



"Tener un jugador como Leo te da diferentes situaciones que controlamos y gestionamos. Cuanto más participe Leo, mejores resultados vamos a conseguir, pero también tenemos que contrarrestarlo posicionalmente", ha indicado.



A Luis Enrique le gusta que el bloque de su equipo "viaje tanto en ataque como en defensa" y el objetivo es "ver siempre un equipo unido, sin descolgarse".



Finalmente al técnico del Barcelona le han preguntado sobre si se ve en un futuro dirigiendo a un equipo en la 'Premier League': "No sé lo que deparará el futuro, cada vez más entrenadores hacen ese viaje. El futuro no me interesa mucho". EFE