Nuno Espírito Santo: "No tenemos margen de error"

Liga de Campeones

Lunes 17| 4:40 pm





El técnico del Oporto, Nuno Espírito Santo, reconoció hoy que el partido que su equipo jugará este martes en el estadio del Brujas es "decisivo" para que pueda seguir adelante en la Liga de Campeones y que no cuenta con "margen de error".



"Sabemos la responsabilidad del partido. No tenemos margen de error. Va a definir y determinar bastante nuestras aspiraciones para pasar a octavos de final. Es un partido decisivo en ese sentido", reconoció el exentrenador del Valencia.



Tras un empate ante el Copenhague (1-1) y una derrota ante el Leicester (1-0), el Oporto suma un punto y figura tercero en el grupo G, a cinco puntos del Leicester y a tres del Copenhague, por lo que necesita una victoria este martes si no quiere descolgarse de la clasificación.



Espírito Santo recordó que no es la primera vez que el Oporto afronta un desafío así y aseguró que el equipo "tiene confianza, es consciente y se muestra responsable para vencer el partido".



"Existe responsabilidad y consciencia de lo que representa el partido de mañana. Antes de cualquier partido la ambición es siempre la misma: jugar para ganar. Haber estado en esa posición nos da más experiencia", destacó.

EFE