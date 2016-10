Magiera: "No tenemos nada que perder"

Liga de Campeones

Jacek Magiera, técnico del Legia Varsovia, destacó la importancia que tiene para el fútbol polaco jugar ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en Liga de Campeones, donde dijo que no tienen "nada que perder" y su objetivo es mostrar como "un equipo polaco puede jugar bien al fútbol".

"Se puede afrontar un partido así de diferentes maneras. Lo principal es tratar de motivarse por un día que merece toda la vida de un jugador de fútbol. Para estos jugadores es un premio por el trabajo tan duro que han hecho", manifestó en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

"Es importante poder jugar contra el Real Madrid porque el fútbol polaco aparecerá en todo el mundo. No tenemos nada que perder. Queremos mostrar al mundo que un equipo polaco puede jugar bien al fútbol", añadió con una mentalidad positiva.

Magiera no descartó poder dar la sorpresa pese a la gran diferencia que existe del Legia con el vigente campeón de Europa. "Ahora mismo estamos empate a cero y los dos equipos tenemos posibilidades aunque el Real Madrid sea el favorito. Pero a veces ocurre que el equipo que no es favorito puede hacer un buen partido y lograr un gran resultado. Llegamos al Bernabéu para tratar de jugar bien y lo que quiero es que los jugadores estén orgullosos de jugar".

Incluso el técnico del Legia mostró más preocupación por jugar en su estadio a puerta cerrada ante el Real Madrid, que por hacerlo en el Santiago Bernabéu.

"Estoy muy contento de que podamos jugar en un escenario tan especial como es el Bernabéu. Para nuestros jugadores va a ser una experiencia tremenda. Me preocupa más el partido en Varsovia porque se jugará a puerta cerrada y no va a poder ser la fiesta que queríamos tener. Tenemos que hacer todo lo posible para que lo que ocurrió no se vuelva a repetir", pidió.

De su rival, no destacó nada que le preocupe. "El Real Madrid es un equipo muy bueno con grandes estrellas que juegan muy bien al fútbol. No hay nada que me preocupe más que otro aspecto. No tengo que motivar a ningún jugador de forma especial, ni al marcador de Cristiano Ronaldo. Hace falta concentración desde el primer momento y esa es la forma de que se pueda parar a un jugador así".

Por su parte, el centrocampista serbio Miroslav Radovic plasmó la ilusión de la plantilla por jugar ante el Real Madrid. "Para todos los jugadores va a ser muy especial el partido. No se juega todos los días contra el Real Madrid".

"Lo tenemos que dar todo y disfrutar de un partido que va a ser una nueva experiencia inolvidable. No tenemos nada que perder y es la forma en la que vamos a afrontar el partido", añadió.

Coincidió Radovic con su entrenador en que la concentración todo el partido es la única forma posible en la que podrán frenar al Real Madrid y señaló que su deseo es "jugar de forma ambiciosa y valiente" para buscar la gran sorpresa. /EFE