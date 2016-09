Alonso: "Venir al Calderón es complicado, el Atlético es un buen equipo"

Liga de Campeones

Miércoles 28





"Venir al Calderón es complicado porque (el Atlético) es un buen equipo", destacó el centrocampista vasco tras el encuentro, que quiso quitarle importancia a la derrota, al producirse en la fase de grupos.



"Ha sido un partido muy igualado, muy competido. Ellos han tenido el acierto con el 1-0, es un rival complicado. Lo hemos intentado y no ha podido ser. Pero bueno, es fase de grupos, es distinto al año pasado", señaló Alonso, con respecto a su eliminación el año pasado a manos del Atlético en semifinales.



"Hemos tenido ocasiones y no las hemos materializado, eso penaliza mucho. El Atlético cuando se pone 1-0 sabe trabajarlo muy bien, jugar con el tiempo y la presión, y no ha podido ser", añadió.



El centrocampista del Bayern espera que el conjunto alemán pueda "romper la racha" que le ha impedido ganar en sus últimas visitas a España en la Liga de Campeones, donde ha caído en semifinales las tres últimas ediciones (contra el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético).



"Últimamente parece que es así, ojalá podamos venir de nuevo a España y romper la racha. Es la fase de grupos, quedan cuatro partidos y esperamos darle la vuelta", dijo.



Respecto a las opciones del Atlético en la Liga de Campeones, Xabi Alonso se mostró convencido de que los rojiblancos van a estar entre los candidatos.



"Sin duda que el Atlético va a estar ahí, tiene la experiencia, lo ha visto muy cerca. Podrían repetir, pero es complicado", valoró el jugador español del Bayern Múnich. EFE