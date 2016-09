Luis Enrique:"Nos llevamos el partido de manera justa"

Liga de Campeones

Miércoles 28| 5:45 pm





El preparador asturiano ha lamentado la falta de puntería de su equipo en el primer tiempo cuando el "juego no fue claro" y ha elogiado la mejora mostrada tras la reanudación.



"En el primer tiempo, hemos generado ocasiones de gol pero por algo el Borussia llevaba 18 partidos sin perder y eso es fruto del trabajo. No nos han apretado arriba y en la primera parte, a pesar de que el juego no fue fluido, hemos tenido cuatro ocasiones de gol muy claras. Ellos han aprovechado la transición para marcar", ha analizado.



El técnico ha reconocido el mal posicionamiento de sus jugadores en el primer tiempo, algo que ha cambiado en el segundo tiempo con la entrada de Rafinha Alcántara y Arda Turan.



"En el primer tiempo había once jugadores encerrados en su campo con un alto nivel físico y porque nuestro posicionamiento no era el más indicado", ha explicado.



Sobre la mejora en el segundo tiempo, ha afirmado que buscaban "abrir el campo y poner jugadores entre líneas" algo que les ha permitido llevarse el partido "de manera justa".



En este sentido, Luis Enrique ha elogiado el nivel de Arda y Rafinha, que han entrado en el segundo tiempo, momento en el que su equipo ha dado la vuelta al partido con los tantos del jugador turco y de Gerard Piqué.



"Es un ejemplo de que con los objetivos necesitamos de todo los jugadores independientemente de donde empiecen el partido. Uno puede ser decisivo desde el banquillo o siendo titular", ha subrayado.



Tras esta victoria, el Barcelona suma 6 puntos y se sitúa líder en solitario de su grupo después del empate cosechado hoy por el Manchester City ante el Celtic (3-3), algo que, según ha puntualizado, demuestra la dificultad de la competición.



"Viendo lo difícil que es ganar aquí y el empate del City, indica que esto va estar muy cerrado. No hay equipo flojo, pero nosotros vamos haciendo nuestros deberes y nos fijamos en nosotros", ha concluido. EFE