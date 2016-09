PSG pone fin a su crisis con una clara victoria en Bulgaria

Liga de Campeones

Miércoles 28| 5:22 pm





En la primera mitad, el PSG parecía inseguro, encajó pronto un gol de los locales, mientras en la segunda mitad los franceses se mostraron de la mejora forma posible, con dos goles del uruguayo Edinson Cavani en un lapso de apenas cinco minutos.



Los balcánicos empezaron con muchos presión desde el inicio, aunque en el minuto seis cometieron un grave error de defensa, permitiendo a Cavani tirar desde cerca del arco, una ocasión que no terminó en gol por pocos centímetros.



La oportunidad para los locales llegó en el minuto 15 cuando Cafú recibió una falta frente la puerta de los franceses, lo que llevó a un tiro libre que ejecutó con éxito Natanael Pimienta, otro brasileño en las filas del campeón búlgaro.



Este inesperado gol provocó inicialmente más inseguridad en el juego del PSG, que no despertó hasta la media de juego, cuando Di María y Aurier lanzaron sin éxito a la meta búlgara.



A partir de ese momento, los franceses tomaron más control del balón, aunque no lograron situaciones peligrosas cerca del arco de Vladislav Stoyanov.



El merecido empate llegó finalmente en el minuto 41 con un tanto de Matuidi, asistido por Verratti.



La segunda mitad empezó con una cara totalmente diferente de PSG y Cavani marcó en el minuto 55 tras aprovechar un pase de Di María.



Cuatro minutos despés, un defensa francés tocó la pelota con la mano, pero el defensa rumano Cosim Moti falló el penalti que podría haber empatado el encuentro.



En la siguiente jugada, Cavani marcó el decisivo tercer tanto tras un pase del brasileño Lucas Moura.





- Ficha técnica:



1 - Ludogorets: Vladislav Stoyanov; Natanael, Jose Luis Palomino, Cosmin Moti, Yordan Minev; Anicet Abel, Svetoslav Dyakov, Misidjan (Lukoki, m.74), Marcelinho, Wanderson (Keserü, m.88); y Jonathan Cafú.



3 - Paris Saint-Germain: Aréola; Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Marco Verratti (Krychowiak, m.80), Thiago Motta, Matuidi; Lucas, Cavani (Augustin, m.90+1), Angel Di María (Ikone, m.88).



Goles: 1-0, m.16: Natanael; 1-1, m.41: Matuidi: 1-2 Cavani, m. 55: 1-3 Cavani, m.60:



Arbitro: Pavel Královec (CZE). Mostró tarjeta amarilla a Dyakov, a Natanael, a Cafú, del Ludogorets y a Motta y Matuidi, del PSG.



Incidencias: segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Grupo A. Estadio Vasil Levski, de Sofía, ante unos 25.000 espectadores. EFE