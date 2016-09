Zidane: "Estamos jodidos"

Liga de Campeones

"Estamos jodidos porque hicimos un gran partido, ofensiva y defensivamente, el que queríamos antes de empezar. Mis jugadores han hecho un gran partido y creo que el resultado es complicado porque merecimos más. Al final se repite lo mismo y ya es el tercer partido seguido con empate. Estoy jodido por los jugadores porque no es merecido", manifestó en rueda de prensa.



Pese a todo el técnico madridista defendió que "no es un mal resultado" y aseguró que van a acabar con los errores defensivos de los últimos partidos que están costando caros. "El día de Las Palmas nos faltó concentración, pero hoy no".



"La primera parte hemos sufrido un poco porque había mucha presión de Dortmund tras la perdida de balón, pero es normal en estos estadios difíciles donde sabíamos lo que nos esperaba. Hemos tenido noventa minutos complicados pero estoy orgulloso del partido que hicimos, muy completo en todos los sentidos. La pena es que ya son tres partidos que empatamos", añadió.



Esos últimos resultados provocan que Zidane admita que están "en una mala racha", pero se mostró convencido de que sus jugadores "lo van a sacar adelante". Y defendió al portero costarricense Keylor Navas tras su fallo en el primer gol del Dortmund. "Su partido ha sido muy bueno en global. Hacía cuatro meses que no jugaba y en un estadio como este ha llegado su vuelta porque tiene personalidad para jugar en cualquier sitio. En el primer gol es mala suerte. Estoy contento de su actuación". EFE