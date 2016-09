Zidane: "Con sonrisa digo que no existe ganar todos los partidos 5-0"

Liga de Campeones

"Estoy contento por los tres puntos tras haber sufrido, pero al mismo tiempo no hemos bajado los brazos y lo importante era sumar. Con los cambios buscas que el equipo te dé más. Lo que hicieron los tres que han entrado nos han dado mucho", analizó.



"No ha sido algo inesperado remontar, no sé si es justo o no, pero está claro que hemos creído hasta el final y hay que jugar hasta el último minuto. Somos un grupo unido, muy concentrado, sabemos que en cualquier momento podemos marcar la diferencia y es lo que ha pasado esta noche, sabiendo que no ha sido un partido perfecto. Lo importante es ganar el partido", añadió.



Reconoció Zidane que Karim Benzema no tuvo su mejor noche y dedicó elogios a Álvaro Morata, que cambió el panorama del partido con su entrada y acabó marcando el tanto del triunfo.



"Benzema no ha jugado mucho pero le he visto bien en un partido que comienza de inicio después de mucho tiempo. Es normal que esté algo lento. Puede mejorar, es el principio de temporada, lo importante es que trabaja bien y está involucrado como el resto del grupo sabiendo que puede aportar algo bueno al equipo. Cuando unos juegan mejor y otros peor, siempre habrá un compañero para reemplazarte y marcar la diferencia", dijo.



"Pienso lo mismo de Álvaro con gol o sin él. Hay que pedirle goles porque es delantero pero estoy contento con su trabajo, defiende bien y hoy no ha empezado el partido y cuando ha entrado está igual. Hoy marcó la diferencia, otro día será Karim, lo bueno es que tengo muchos jugadores que pueden marcar la diferencia. No todos los entrenadores tienen los mismos recursos, yo tengo suerte", añadió.



Para Zidane la culpa de que su equipo no mostrase buen nivel fue por culpa del Sporting. "Tienes un rival que te da guerra y sobre todo en la primera parte no estuvimos, luego hicimos más juego y tuvimos control de balón. Los cambios te sirven para aportar algo y estoy contento con James, Álvaro y Lucas".



"Somos el Real Madrid y sabemos que cada partido va a ser complicado y los rivales nos van a meter en dificultades, pero a la vez sabemos que podemos marcar la diferencia y nunca vamos a bajar los brazos. El esfuerzo ha sido tremendo. Conseguir los tres puntos en un partido así significa mucho de los recursos de este equipo. Con sonrisa y tranquilidad digo que no existe ganar todos los partidos 5-0. Hoy sufrimos pero conseguimos los tres puntos", sentenció.



Por último, valoró el esfuerzo de James y la posibilidad de ser titular el próximo encuentro de Liga. "Le dan impulso pero James de momento no juega titular y puede hacerlo. Lo que valoro es el día a día y lo está haciendo bien. Hoy ha entrado, estoy contento con su actuación, sabemos el jugador que es. Tenemos partido domingo y veremos la alineación". EFE