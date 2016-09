CR7: "Esto es un aviso, en próximos partidos no podemos entrar blandos"

Liga de Campeones

Miércoles 14| 6:45 pm





El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró tras la victoria de su equipo contra el Sporting de Portugal (2-1), en la que tuvieron que remontar un 0-1 en los últimos cinco minutos con un gol suyo, que esta situación es "un aviso" y que el equipo no puede entrar al partido "tan blando".



"Esto es un aviso, en los próximos partidos no podemos entrar tan blanditos porque nos pueden pintar la cara y no queremos. Queremos pasar primeros en el grupo y queremos ganar", declaró el delantero portugués en declaraciones tras el partido recogidas por la UEFA.



El delantero abrió la remontada con un gol de falta directa en el minuto 89, un gol que calificó como "importante" cuando el partido estaba "casi terminado" y que permitió remontar a un Sporting de Portugal que "complicó la vida" al Real Madrid con el tanto de Bruno César al inicio de la segunda mitad.



"Un gol importante, en un minuto que ya estaba casi terminado el partido. Jugamos contra un equipo que para mí no fue una sorpresa, jugaron bien y nos complicaron la vida. Entramos un poquito pasivos en el partido, pero el fútbol es así, el Real Madrid es así, las remontadas son parte de este mítico estadio", añadió Ronaldo.



Para el portugués fue un partido especial, ante el equipo en el que debutó como profesional en 2002, por lo que no festejó el tanto.



"Al principio quise festejar, bueno algo espontáneo, pero el equipo que me formó, el equipo que tengo un inmenso respeto, el equipo que tengo en el corazón, no podía celebrar", explicó.

EFE