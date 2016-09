Jorge Jesús: "Ningún equipo va a jugar en Madrid como ha hecho el Sporting"

Liga de Campeones

"Hemos tenido 85 minutos con una gran disciplina táctica, rigor en las posiciones. No fue un partido con muchas oportunidades del Real Madrid, que no concretó ni masacró al adversario. No conseguía entrar por ninguna parte y fue el gol a balón parado de Cristiano lo que le metió en partido", manifestó en su análisis del encuentro.

"El Real Madrid ha mejorado con sus cambios y empezamos a perder referencias. Creo que hemos jugado un gran partido, nos ha faltado un poco de jugadores con más experiencia. Cristiano es el mejor del mundo y marcó un gran gol. No debía haber sucedido la falta pero sucedió. Hemos acabado perdiendo el partido cuando los fans merecían un viaje de vuelta a Lisboa mejor con orgullo y satisfacción", añadió.

El técnico del Sporting felicitó al Real Madrid por la remontada. "Esto es fútbol y por eso son campeones de Europa, han dado la vuelta en dos minutos al partido porque tienen una mentalidad fuerte. Les felicito, aunque ningún equipo va a jugar en Madrid como ha hecho el Sporting".

Jorge Jesús insistió en que su equipo "no merecía perder" y dijo que solo los que estuviesen en el Bernabéu se quedarán con la verdadera imagen del Sporting. "Podría significar mucho si el resultado hubiese sido diferente, es lo que te da valor. La evaluación es diferente para el mundo, que solo cuenta el resultado. La manera en la que jugó el equipo da valor según el partido. Como entrenador me siento orgulloso del equipo. Hemos hecho un gran partido pero no hemos puntuado y eso es lo que importa en la Champions".

Y terminó asegurando que si no llega a ser expulsado por el colegiado, el Sporting no habría salido derrotado del Santiago Bernabéu.

"El peso de un equipo es muy importante en un partido y los jugadores del Real Madrid hacían gestos al árbitro y no pasaba nada. Hice lo mismo ante una falta que no era y fui expulsado. Tengo mis dudas de si hubiese estado en el banquillo hasta el final hubiésemos perdido", sentenció. EFE