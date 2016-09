Guardiola: "Jugamos muy, muy bien"

"Pep" no ha conocido la derrota desde su llegada a Manchester | Foto EFE

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, comentó tras golear al Borussia Mönchengladbach (4-0) en el primer partido de la Liga de Campeones 2016/17, que su equipo jugó "muy, muy bien".



"Voy a disfrutar este año", comentó Guardiola tras sumar la séptima victoria seguida del conjunto azul en el que, aseguró, "era el partido más importante de la temporada".



"Estoy muy contento ahora. Dominamos y fuimos agresivos con y sin balón. Sabía la importancia de este partido", indicó el técnico del Manchester City.



Además de comentar que "los futbolistas jugaron a un nivel alto", indicó que "la temporada pasada fue la primera en la historia en la que el City llegó a semifinales. El objetivo es hacerlo cada temporada".



Explicó que la ausencia del español David Silva por cuestiones físicas "no es un problema grave, pero suficiente para que no jugara. No sé si llegará a tiempo para jugar contra el Bournemouth", y ensalzó la labor del debutante Ilkay Gundogan, sobre el que dijo que "es muy inteligente. Supo exactamente cuando controlar sus esfuerzos".

