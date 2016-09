Luis Enrique: "Ha sido una noche grandiosa"

Liga de Campeones

Martes 13| 8:48 pm





En la rueda de prensa posterior al debut europeo de su equipo, el entrenador asturiano destacó que sus jugadores "han estado muy fluidos" en un encuentro que, en su opinión, era muy difícil que el equipo escocés pudiera plantar cara.



"Mis jugadores han hecho muchas cosas bien. Las evidentes son los goles, la fluidez, la efectividad y la frescura. También han estado muy bien en la presión y no han bajado la intensidad. Ha sido una grandiosa noche refrendada por el récord de goles para el club en un partido europeo", enfatizó.



Tuvo palabras de elogio Luis Enrique para muchos de sus jugadores, desde dos veteranos como Messi e Iniesta, pasando por dos de los fichajes de esta temporada como Umtiti y André Gomes.



Del 'diez' argentino, autor hoy de tres goles, resaltó que es el "mejor del mundo" en todas las posiciones del campo: "Messi juega de todo porque tiene libertad. Si se pone de '6' es el mejor del mundo, de '8' es el mejor del mundo y de '10' también es el mejor del mundo. Por ello tiene tanta libertad".



También tuvo palabras de reconocimiento para Andrés Iniesta, que jugó el segundo tiempo, "un jugador que se ha sabido adaptar a lo que ahora tiene que hacer en su equipo y que es irrepetible".



Del central Umtiti destacó su "tranquilidad" y se mostró sorprendido por su rápida adaptación al modelo de juego del Barcelona, si bien pidió que todavía es temprano para sacar conclusiones.



"Él (Umtiti) especialmente ocupa una posición en la que el club por historia siempre ha tenido problemas y sí, me ha sorprendido. Hay que reconocer que parece que lleva más tiempo jugando en el club. Lo veo totalmente adaptado, pero tiempo al tiempo", puntualizó



André Gomes, otro de los fichajes, también fue elogiado por su polivalencia, después de que este martes haya jugado de interior -su posición natural- y de pivote, en sustitución de Sergio Busquets.



Por último, preguntado por las banderas independentistas que parte del público del Camp Nou mostró a lo largo del partido, Luis Enrique eludió opinar al asegurar: "me fijo única y exclusivamente en lo que pasa en el campo". EFE