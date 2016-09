Rodgers se muestra "decepcionado", pero espera que sus jugadores aprendan

Liga de Campeones

Martes 13| 6:48 pm





El entrenador del Celtic Glasgow, Brendan Rodgers, ha terminado "decepcionado" tras la derrota ante el Barcelona (7-0), si bien se mostrado convencido de que a sus jugadores les servirá para "aprender" con vistas al futuro.



No ha podido el equipo escocés plantar cara en su debut de la Liga de Campeones en el Camp Nou, donde el preparador norirlandés ha elogiado la actitud de sus jugadores ante "el mejor equipo del mundo".



"Quizá para una plantilla tan joven como la nuestra este resultado nos puede servir para aprender de cara al futuro", ha asegurado Rodgers, quien, sin embargo, ha señalado que sus jugadores "no tienen que avergonzarse" por este resultado.



"Profesionalmente no es agradable que te pase esto. En el primer tiempo hemos regalado un gol rápido y cuando empezábamos a estar más confiados, hemos tenido una oportunidad, nos hemos podido poner 1-1 con el penalti, pero se han puesto 2-0", ha agregado.



En este sentido, ha admitido que a sus jugadores se les ha hecho algo largo el encuentro y ha explicado que su equipo se ha cansado rápidamente ante "la gran calidad y el ritmo de balón" que ha impuesto el Barcelona.



"No tenemos que estar avergonzados porque han hecho esto a otros equipos como nosotros", ha recordado el técnico, quien asegura que es "difícil" asimilar una derrota así y ha admitido que "los últimos 20 minutos" del partido se le han hecho "muy largos" a su equipo.



Asimismo, ha elogiado Rodgers el partido del tridente formado por Messi, Suarez y Neymar, autores hoy de seis de los siete tantos del Barcelona.



"Son jugadores muy importantes, tuve la fortuna de conocer a uno de ellos (Suárez) y los otros dos son muy especiales. Es una delantera que pueden hacerte la vida muy difícil", ha insistido.



Ha destacado "los movimientos en el área" de Suárez. "La estructura de este equipo es muy potente, resulta letal por los tres delanteros y es fantástico para los aficionados del Barça, pero cuando estás en el otro lado no lo es tanto", ha comentado.

EFE