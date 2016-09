Zidane respecto a la Champions: "No somos el gran favorito"

Liga de Campeones

Martes 13| 10:51 am







Cuando hay que confirmar que has ganado la Champions todos los rivales te esperan más"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró la ilusión de su equipo de repetir éxito en la Liga de Campeones y ser el primer club que revalida título, aunque no se siente el gran favorito y aseguró que "va a ser más complicado".



"Estamos contentos de empezar otra vez esta competición, sabemos de su importancia y los jugadores están preparados. No somos el gran favorito, hay muchos equipos que lo son y nosotros somos parte de ellos, pero no significa nada. Lo bueno es que estamos preparados para jugarla. Ahora tienes que trabajar y jugar bien para esperar algo. Es lo que vamos a intentar todos juntos, manifestó.



El inicio señaló que no será fácil ante el Sporting de Lisboa. "Mañana tenemos un partido complicado ante un rival que juega bien al fútbol y viene a dar guerra. Lo que tenemos que hacer, como siempre, es hacer un buen partido".



"Cuando hay que confirmar que has ganado la Champions todos los rivales te esperan más. Nos van a exigir mucho más que antes y va a ser muy complicado. Mi plan para conseguirlo es trabajar día a día, estar preparados, entrenar bien. Estoy en un gran equipo, tengo una gran plantilla, trabajando un poco más cada día tendremos muchas más posibilidades de conseguir nuestros objetivos", añadió.



Del rival, destacó la mano de su técnico Jorge Jesús. "Cuando lo miras ves que tiene mucha pasión en lo que hace, es lo que transmite. Es muy bien entrenador que sabe llevar a su grupo. Lo está haciendo fenomenal. Tiene buen equipo y los portugueses saben jugar bien la fútbol y competir, darlo todo en el campo. Nos espera un partido difícil".



Y analizó que pese a que han "cambiado jugadores", el Sporting mantiene "la filosofía del entrenador y del equipo", por lo que el papel de favorito para el encuentro no le presta atención. "Vamos a tener un partido muy complicado, tienes que estar preparado desde el minuto uno".



Por último, se refirió de nuevo a la sanción FIFA al Real Madrid y la prohibición a sus hijos de jugar el pasado fin de semana en la cantera. "Ha sido duro porque el por qué no es claro. Es difícil pero lo importante es hablar. Hablé con ellos y ahora lo que tenemos que hacer es esperar". EFE