Capello confiesa sus equipos favoritos para la Champions

Liga de Campeones

As.com

Fabio Capello compareció en la presentación del libro del chef italiano Fabio Oldani y valoró las posibilidades de los principales equipos en la Champions League, que comienza hoy. El técnico, que está sin equipo desde que abandonó la selección rusa en 2015, no tiene prisa por volver a dirigir a un equipo. "Me he olvidado del banquillo sólo relativamente, pero me siento implicado en mis proyectos en la televisión. He recibido muchas ofertas, pero las rechacé todas. Ya he dirigido a una selección nacional y para ir a un club debe ser algo muy sabroso".

Tras el mercado de fichajes, Capello tiene muy claro que la Juventus ha entrado en la lista de favoritos de la Champions donde coloca al equipo italiano "junto al Bayern y a los españoles como los grandes candidatos y equipos favoritos".

