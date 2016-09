Cocu: "No le tenemos miedo al Atlético de Madrid"

Liga de Campeones

El entrenador del PSV Eindhoven, Phillip Cocu, aseguró hoy que su equipo no le tiene miedo al Atlético de Madrid, su rival mañana en el primer partido del grupo de clasificación en Liga de Campeones, y que espera un partido con pocos goles y dos equipos "bien organizados".



"Le tenemos respeto para el Atlético de Madrid, pero no le tenemos miedo. Tenemos confianza en nuestra calidad", declaró el ruda de prensa el técnico holandés tras el último entrenamiento de los suyos antes del duelo de mañana en el Estadio Philips.



El entrenador, excentrocampista del PSV y del Barcelona, entre otros, reconoció que estrenarse con victoria en la máxima competición europea sería "ideal", especialmente en "un grupo fuerte" donde también competirán el Bayern de Múnich y el Rostov ruso.



"Jugar el primer partido en casa es muy importante. Ganar sería ideal, perder puede complicar las cosas. Pero esto es para ambos equipos (...). El grupo es fuerte y necesitamos un gran día en este partido fantástico", declaró Cocu.



El entrenador holandés se refirió a los dos partidos que Atlético y PSV disputaron el año pasado, también en Liga de Campeones, y que se solventaron en los lanzamientos de penalti.



"Son dos equipos bien organizados, con un juego no muy abierto. Hay menos ocasiones de gol que, por ejemplo, en la Liga, pero puede ser que mañana sea diferente (...). Es un rival fuerte y es lógico que no haya muchos goles. Tenemos que estar organizados", señaló el entrenador holandés.



En correcto español y con una sonrisa, Cocu explicó cuál es el remedio para evitar que el enfrentamiento termine de nuevo 0-0: "Marcar un gol. Es fácil", deslizó.



"No hemos jugados dos partidos sin ocasiones de gol. Ambos equipos tuvieron ocasiones", agregó el técnico del PSV, quien subrayó lo la importancia de ver portería mañana, "especialmente en casa".



El holandés consideró que tanto su equipo como el que dirige Diego Simeone mantienen la misma estructura que el año pasado y avanzó que el objetivo es superar la fase de grupos.



"Nuestro equipo no ha cambiado mucho. Han salido algunos jugadores, hemos fichado algunos nuevos. Muy parecido al Atlético de Madrid, que ha fichado jugadores de calidad pero la base es la misma (...). Ahora tenemos más experiencia, pero no es tan diferente. El objetivo es pasar. Lo más importante es que no tenemos miedo", comentó.



El técnico se refirió al ambiente que se vivirá mañana en el Estadio Philips, que espera tenga " una influencia positiva" para los suyos.



"Los rivales de la temporada pasada estaban impresionados", recordó el entrenador del vigente campeón de la liga holandesa. EFE