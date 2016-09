Guardiola "humilló" a Yaya Touré, según su agente

Liga de Campeones

Dimitri Seluk, el agente del centrocampista marfileño del Manchester City Yaya Touré, ha asegurado que Pep Guardiola "humilló" a su representado al no inscribirlo en la Liga de Campeones e insistió en que el jugador seguirá en el club hasta final de temporada.

El pasado viernes, el City dio a conocer la lista de 21 inscritos para disputar la fase de grupos de la próxima edición de la Champions, en la que no figuraba Touré.

"Es una decisión de Pep y debemos respetarla. Si gana el torneo viajaré a Inglaterra y diré en televisión que Guardiola es el mejor entrenador del mundo", señaló Seluk al diario británico Sunday Mirror Sport.

"Pero si el City no levanta el título, espero que Pep tenga las pelotas de decir que se había equivocado al humillar a un jugador del nivel de Yaya", añadió el agente.

Touré, de 33 años, no ha tenido protagonismo desde la llegada de Guardiola al Etihad Stadium y sólo ha disputado un encuentro, el partido de vuelta de la previa de la Champions frente al Steaua Bucarest.

El City no podía incluir a más de 17 futbolistas extranjeros en la lista de 21 hombres para la competición y, pese a haber cedido a cuatro en el último día del mercado -Samir Nasri (Sevilla), Wilfried Bony (Stoke), Eliaquim Mangala (Valencia) y Jason Denayer (Sunderland)-, todavía tenía a 18 en plantilla.

El conjunto inglés puede hacer tres cambios después de la fase de grupos, pero Touré no podrá jugar ante Barcelona, Borussia Mönchengladbadh ni Celtic.

Entre los 17 futbolistas no ingleses inscritos sí están, sin embargo, los dos nuevos fichajes Leroy Sané e Ilkay Gündogan, quienes se están recuperando de sus respectivas lesiones y todavía no han debutado con los 'Citizens', y el belga Vincent Kompany, que aún no ha jugado esta campaña y ultima su puesta a punto.

Pese al poco protagonismo de Touré esta campaña, su agente ha reiterado que el jugador cumplirá el último año de su contrato -con un salario de 220.000 libras a las semana- y no se irá en el mercado de invierno.

"Lo que puedo decir es que Yaya se quedará toda la temporada en el City. No se irá en enero y espera tener una oportunidad de demostrar de lo que es capaz", afirmó Seluk. EFE